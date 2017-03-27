Google her hafta bir uygulamayı ücretsiz yapacak!

Google her hafta bir uygulamayı ücretsiz yapacak!
, 27 Mart 2017

Google, kullanıcılarını sevindirecek. Şirket artık her hafta bedava bir uygulamayı mağazasından ücretsiz olarak kullanıcılarına sunacak

Google geçtiğimiz günlerde Play Store’u kullanıcılara her hafta ücretsiz bir Android uygulaması indirme imkanı sunmak üzere güncelledi. Yeni bölümde her hafta bir adet ücretsiz uygulama kullanıcılara sunulacak. Aslında ücretli olan bu oyun ve uygulamalara, kullanıcılar o hafta ücret ödemeden ulaşabilecek.

İlk ücretsiz uygulama Cartoon Network’ün Adventure Time çizgi filmini temel alan Card Wars – Adventure Time isimli oyunu oldu. Uygulama normalde 10.99 TL (2.99 dolar) fiyat etiketine sahip ancak Google sınırlı bir süre için oyunu ücretsiz olarak kullanıcılara sunuyor.

Apple da App Store’da benzer bir promosyon uyguladığını ve iOS kullanıcılarından ücret talep etmeden “haftanın ücretsiz iOS uygulaması”nı sunduğunu belirtelim.

Kategoriler Haber
Tags: Google, google play, ücretsiz

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Computerworld Türkiye

Computerworld Türkiye

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