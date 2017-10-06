Google Home Mini ve Home Max duyuruldu!

Google, akıllı hoparlörü Home’un küçük ve büyük versiyonlarını tanıttı. Google Home Mini, tasarım olarak Amazon Echo Dot’a benzerlik gösteriyor.

Google Assistant ile çalışan Google Home Mini, küçük boyutu ve uygun fiyatıyla öne çıkıyor. Google Assistant’ı evin daha fazla odasına yaygınlaştırmak için tasarlanan Google Home Mini, haberler ve takvim güncellemelerine kolaylaştırmayı hedefliyor. Bununla birlikte kullanıcılara Podcast dinletmek, Chromecast Audio gibi Google bağlantılı diğer cihazlara komut gönderebilme özelliklerini de barındırıyor.

Google Home Mini için hazırlanan videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.

Google Home Mini ile birlikte Google Home’dan daha büyük boyutlu bir versiyonu Google Home Max da tanıtıldı. Google Home Mini de olduğu gibi Google Assistant aracılığıyla komut verilebilen Google Home Max’te kumaş hoparlör ızgarasıyla örtülü iki adet 4.5 inçlik woofer ve tweetter’lar yer alıyor. Google Home Max’ta bulunan uzak alan mikrofonu sayesinde kullanıcı nerede olursa olsun Google Home Max işitme konusunda bir problem yaşamıyor. Google Home Max’ta bulunan Smart Sound isimli otomatik öğrenme özelliği ile dinlenen müzik, podcast veya telefon görüşmesine göre ayarlanabiliyor. Mıknatıslı yapısıyla düşme ihtimalini azalan Google Home Max’te dokunmatik kontroller, Bluetooth ve 3.5 mm kulaklık girişi de bulunuyor.

Google Home Max için hazırlanan videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.

Google Home Mini, “Kireçtaşı”, “Kömür” ve “Mercan” renk alternatifleriyle 19 Ekim’de 49 dolar fiyat etiketiyle raflardaki yerini alacak. 12 aylık ücretsiz YouTube Music aboneliğiyle gelen Google Home Max, Aralık ayında 399 dolar ile satışa sunulacak.