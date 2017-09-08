Google, özel ağları bulutuna davet ediyor

Google, şirket ağlarını bulut platformuna taşıyan bir hizmetle, işletmelerin hibrit bir altyapı oluşturmaları için yeni bir yol öneriyor.

Özel Bağlantı olarak adlandırılan bir hizmetle Google Cloud Platform, şirketlere kendi tesis içi ağlarını kendi veri merkezlerine genişletmenin yeni bir yolunu sunuyor. Bu yeni yol, şirketlerin Google’un bulutundaki sunucuları kendi özel adres alanlarının bir parçası gibi davranmasına imkan sunuyor. Ayrıca bağlantının finansal hizmetler ya da video düzenleme alanında faaliyet gösteren işletmeler için ya da işleme yeteneklerini ölçeklendirmek ve verilerini özel bir ağ üzerinde tutmak isteyen diğer sektörlerden faaliyet gösteren kurumlar için de yararlı olacağı belirtiliyor.