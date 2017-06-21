Google sıradan bir PC’yi derin öğrenme makinesi haline getirebilecek

Google’ın Tensor2Tensor hakkında yaptığı açıklamada kullanıcıların tek bir GPU ile bir gün içinde en iyi sonuçlara ulaşabileceğini söyledi.

Bilgisayarlar üzerinden derin öğrenme ve makine öğrenme teknolojilerinin etkili bir şekilde kullanılması üzerinde çalışan Google, geçen sene TensorFlow adlı makine öğrenme sistemini açık hale getirmişti. Google, TensorFlow’ı herkesin kullanabileceği şekilde paylaşsa da derin öğrenmenin bilgisayarların benimsenmesi güçlü bir donanıma sahip olan bilgisayarlarda birkaç gün sürerken; ortalama bir donanıma sahip bilgisayarlarda birkaç hafta sürüyordu. Google, yaşanan bu problem üzerine Tensor2Tensor sistemini açık kaynaklı olarak paylaştı.

Bu sistem, TensorFlow’ı kullanarak derin öğrenme ve makine öğrenme sistemlerini kısa sürede eğitmeyi başarıyor. Google’ın Tensor2Tensor hakkında yaptığı açıklamada kullanıcıların tek bir GPU ile bir gün içinde en iyi sonuçlara ulaşabileceğini söyledi. Yani Tensor2Tensor ile sıradan bir bilgisayar üzerinden makine ve derin öğrenme alanlarında süper bilgisayarların bulduğu sonuçlara ulaşılacak.

Tensor2Tensor’da tüm eğitim modelleri, veri arayüzleri veya parametrelerini kullanmaya izin veren standart, modüler bir arayüzü bulunuyor. Böylece kullanıcılar tek bir bileşen değiştirmek için bütün bileşenleri değiştirmek zorunda kalmayacak.

Google’ın Tensor2Tensor’ı kullanmak isteyen kullanıcılara sunmuş olması bütün bilgisayar kullanıclarının faydalanabileceği anlamına gelmiyor. Kullanıcıların, Tensor2Tensor’ı verimli bir şekilde kullanabilmesi için derin öğrenme konusunda bir bilgi birikimine sahip olması gerekiyor.