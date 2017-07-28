Google SOS Uyarıları, kriz anlarında yardımcı olacak

Google Arama ve Haritalardaki yeni bir dizi özelliği içeren Google SOS Uyarıları, acil durumlarda ve kriz anlarında kullanıcıların durumum hakkında hızla bilgi sahibi olup karar vermesine yardımcı oluyor.



Kriz anlarında, bilgiye anlık ve hızlı erişim çok önemli. Yaşanılan olay sonrasında; kriz noktasında gönüllü bilgiler paylaşılanlar ile teknolojiyi buluşturmak ve sevdiklerimizin güvenli olduklarına dair anlık bilgilere erişebilmek bizler için çok değerli bir bilgi. SOS Uyarıları, Google Arama ve Haritalardaki yeni bir dizi özellik. Bu özellik ne olduğunu anlayıp ne yapmanız gerektiğine hızlıca karar vermenize yardımcı olacak.

SOS Uyarıları nasıl çalışıyor?

Herhangi bir kriz esnasında, bu olayla ya da konumla ilgili Google’da hızlı bir arama yapıldığında, çıkan sonuçların üstünde bir SOS Uyarısı görülecek. Bu uyarı, neler olup bittiğini ve konum bilgilerini gösterecek. Ayrıca yerel yetkililere ulaşabileceğiniz acil telefon numaraları, web siteleri ve eğer yabancı bir ülkedeyseniz size yardımcı olabilecek temel cümlelerin çevirilerini sunacak.

Olay yerinden uzakta da olsanız daha detaylı bilgilere ulaşmak için, olayın adı ya da bölge ile ilgili Google Aramalarda yaptığınız aramada güncel bilgilere ve bağış gibi çeşitli yardım yöntemlerine SOS Uyarıları’ndan erişilebilecek.