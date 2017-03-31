Google Takvim artık iPad’lerde kullanılabilecek

Google Takvim artık iPad’lerde kullanılabilecek
, 31 Mart 2017

Uzun süren bir bekleyişin ardından Google Calendar uygulaması sonunda iPad’e geldi. 

Google Calendar uygulaması, kullanıcılara Google servisi üzerinden paylaşılan ve takvimde bulunanları görüntülemelerini sağlıyor. Buna ek olarak Apple’ın takvim uygulamasının sahip olmadığı pek çok özellik de bünyesinde bulunuyor. Şirketinizde bulunan diğer çalışanlarla daha kolay ve hızlı etkinlik zamanı ve yeri ayarlanabilecek. Yani birlikte çalışma Google takviminde ön plana çıkan özelliklerden bir tanesi.

Öte yandan bu güne kadar Google Takvim uygulaması iPad kullanıcıları için tamamen erişilmez durumda da değildi. iPhone uygulaması da iPad ile kullanılabiliyordu fakat iPad’ler için optimize edilmemişti. Artık tümüyle iPad için optimize edilmiş bir uygulamaya sahibiz. Bu adım ile Google, G Suite servislerinin kullanışlılığını daha çok kişiye ulaştırmayı hedefliyor. 2015’ten beri Microsoft’un Office ve kendi takvim uygulamalarının iPad üzerinde kullanılabilmesine karşı Google, agresif bir şekilde çalışıyor.

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Tags: Google Takvim, ipad

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