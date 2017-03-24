Google Türkiye’den ücretsiz eğitim programı

Google Türkiye, özel içerikle geliştirilen Dijital Atölye isimli eğitim projesini başlatıyor.

Ülkelerin sosyal ve ekonomik gelişiminde dijitalleşmenin yadsınamaz bir rol üstlendiği gerçeğinden yola çıkan Google Türkiye, Türkiye’ye özel içerikle geliştirilen Dijital Atölye isimli eğitim projesini başlatıyor.

Üniversitelilerden çalışma hayatındaki bireylere, işletmelere kadar toplumun tüm kesimlerini kapsayarak değer yaratmayı amaçlayan bu proje; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, TOBB ve İşkur elbirliği ile hayata geçirilecek.

Dokuz şehirde yüz yüze ve Türkiye genelinde online eğitim

Tamamen ücretsiz olan eğitimlerde katılımcıların dijital alandaki bilgi ve becerilerini geliştirmeleri, bu dünyadaki potansiyeli fark etmeleri sağlanırken, online yeteneklerini ve motivasyonlarını geliştirebilecekleri özel içerikler de sunuluyor.

Dijital Atölye programı kapsamında KOBİ’ler ve gençler için ayrı tasarlanan eğitim modüllerinde katılımcılara işlerini ve kariyerlerini geliştirmeleri için; online dünyada varlıklarını oluşturma, işlerini geliştirme, dijital dünyada başarılı iş modelleri yaratma konusunda temel eğitimler veriliyor. İlk etapta Kayseri, Samsun, Antalya, Bursa, Gaziantep, Van, Kocaeli, İzmir ve İstanbul olmak üzere toplam 9 ilde yapılması planlanan yüz yüze Dijital Atölye eğitimlerine katılamayanlar ise diledikleri yerden ve cihazdan zengin eğitim içeriklerine online olarak erişebiliyor, böylece internet alanındaki bilgi ve becerilerini geliştirme imkanına sahip oluyor. Ayrıca gidilecek illerde İŞKUR’un devam eden eğitimlerine özel programlar eklenerek, eğitimlerin yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Dijital Atölye yarının iş modelleri için bir yol haritası sunuyor

Araştırmalar Türkiye’deki KOBİ’lerin yüzde 33’ünün teknolojiyi nasıl kullanacağı konusunda net bir fikir sahibi olmadığını gösteriyor. Boston Consulting Group işbirliğiyle hazırlanan “Türkiye İnternet Ekonomisi Raporu”na göre, internet aktivitesi yüksek olan KOBİ’ler, bu sayede üç yıl içerisinde ortalama yüzde 17’lik bir büyüme ve çalışan sayılarında ortalama yüzde 24’lük bir artış sağlamış durumda. KOBİ’lerin yarının iş modellerini bugünden yakalamaları için bir yol haritası çizen Dijital Atölye projesi, TOBB işbirliği ile düzenlenecek eğitimlerle, bu işletmelerin verimliliklerini artırıp rekabette öne çıkmalarına ve bölgesel kalkınmaya destek verecek.

Proje aynı zamanda, istihdam sorunun en önemli sebepleri arasında yer alan nitelikli iş gücü arzındaki yetersizliği azaltmaya yönelik adımlar içeriyor. Bu bağlamda, Dijital Atölye eğitimleri İşkur tarafından verilen ve iş bulma döneminde adayların becerilerini geliştirmeyi hedefleyen kursların programlarına dahil edilecek.

Nitelikli işgücüyle geleceğin iş dünyasına hazırlık

Dijital Atölye projesinin öncelikli hedeflerinden biri de günümüzde nüfusunun yüzde 57’si 35 yaşın altındaki bireylerden oluşan Türkiye’nin sahip olduğu bu büyük potansiyeli değerlendirmesine katkıda bulunmak.

Belirlenen illerdeki üniversitelerde ve İŞKUR’da gerçekleştirilecek eğitimlerde; gençlerin dijital yeteneklerini geliştirmelerine, farkındalıklarını arttırmalarına ve geleceğin iş dünyasına hazırlanmalarına destek olunması amaçlanıyor. Proje kapsamındaki eğitimler, işletmelerin ihtiyaç duydukları nitelikli eleman ihtiyacını karşılamalarına da önemli bir katkı sağlayacak. Bu sayede şirketlerin etkin bir şekilde kullandığı e-posta, online iş araçları ile bulut depolama çözümleri, arama ve dijital pazarlama olanaklarının KOBİ’ler tarafından da etkin bir şekilde kullanılabilmesi sağlanacak.

“Türkiye potansiyelini dijital yeteneklerle harekete geçiriyor”

“İnternet ve teknoloji alanındaki bilgi ve beceriler, toplumun her kesimindeki bireyler ve kurumların hayallerini gerçekleştirmelerine katkı sağlıyor” diyen Google Türkiye Ülke Direktörü Bülent Hiçsönmez, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Google olarak Türkiye’deki herkesin teknolojiden faydalanıp, etkin şekilde kullanabilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu amaçla bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve İŞKUR desteği ile başlattığımız ‘Dijital Atölye’ projemizi hayata geçiriyoruz. Türkiye’ye özel olarak tasarladığımız içerik ile ücretsiz bir dijital eğitim hareketi başlatarak; gençleri, üniversite öğrencilerini, girişimcileri, KOBİ’leri ve en önemlisi bugünün dijital dünyasında kariyer yapmak isteyenleri eğitimlerimize katılmaya davet ediyoruz.

Dijital Atölye; yaratıcı fikrini işe dönüştürmek, bu alanda profesyonel hayatını devam ettirmek isteyen gençlere, girişimcilere, işlerini büyütmek isteyen tüm KOBİ’lere açık olacak ve ilham verecek. Ülkemiz genç nüfusu ve teknolojiye hızlı adaptasyonu ile büyük bir potansiyele sahip. Teknolojinin sunduğu araç ve servisleri etkin bir şekilde sunarak, yaşam kalitemizi arttırıp, yeni istihdam olanakları yaratıp, dünya çapında bilinen işletmeler yaratılabileceğine dair inancımız doğrultusunda Dijital Atölye projesini hayata geçirmekten büyük bir heyecan ve mutluluk duyuyoruz.”

Dijital Atölye online portalinde sunulan eğitimleri tamamlayan katılımcılar da Dijital Atölye yeterlilik sertifikası almaya hak kazanacak.