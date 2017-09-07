Google Udacity Bursu başvuruları başladı

Yenilikçi fikri olanların kendi uygulamalarını geliştirmelerine imkanı sağlayacak eğitim programı için Türkiye’den de 2500 kişiye burs verilecek.



Google, Bertelsmann ve Udacity işbirliği ile sunulan eğitimler sayesinde aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 36 ülkeden 75 bin kişi Android ve Web Geliştirici kurslarına katılma imkanı sunuyor.

Geçen yıl on bin kişilik Android geliştirici bursunun gördüğü yoğun ilgi üzerine 75 bin kişiye daha ücretsiz olarak sunulacak online uygulama geliştirme kurslarından yararlanmak için on dakika ayırarak başvuruda bulunmak yeterli.

Konuyla ilgili olarak Google tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

“Macaristan’da yaşayan Ildiko Fekete, ailesiyle ilgilenebilmek için kariyerine ara vererek küçük bir kasabada yaşayan iki çocuk annesi bir edebiyat öğretmeni. Bu yılın başlarında başvurduğu Android geliştiri tamamladıktan sonra çevresel ayak izi programı Greenfeet’i geliştiren Ildiko şimdi de serbest olarak yazılım geliştirme işiyle ilgilenmeyi planlıyor.

Bugün Krakow’da düzenlenen Avrupa çapındaki en büyük uygulama geliştirici etkinliğimiz Google Developer Days – Europe, bu alandaki en yeni teknolojileri öğrenerek becerilerini geliştirmek isteyen Ildiko gibi burstan yararlanan 2000’i aşkın uygulama geliştiriciye ev sahipliği yapıyor.

Tüm bu yoğun ilgiye karşın giderek büyüyen dijital uçurum nedeniyle 2020 yılına gelindiğinde AB’de, Bilgi ve İletişim Teknolojileri alanında yarım milyon civarında istihdam açığı olacağı tahmin ediliyor.

Geçtiğimiz yıl Bertelsmann ve Udacity ile birlikte Ildiko gibi insanların amaçlarına ulaşabilmesini desteklemek için 10 bin Android geliştirici bursu sağladık. Bu kursların gördüğü ilgi gerçekten onur vericiydi. Şimdi de Bertelsmann ve Udacity ile birlikte 75 bin kişiye daha ücretsiz olan bu uygulama geliştirme kurslarından yararlanma imkanı sağlayacağımızı duyurmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.

Hem yeni başlayan hem de mevcut programcılara yönelik Android ve Web geliştirme kurslarını kapsayan 60 bin kişilik burs için başvurular bugün itibariyle başlıyor.

Tümüyle online olarak sunulacak kurslar hakkında ayrıntılı bilgi almak ve başvuruda bulunmak için şu adresi ziyaret etmek yeterli: https://www.udacity.com/google-scholarships.

Bertelsmann tarafından bu yıl veri bilimi alanındaki yeni başlayan ve gelişkin düzeydeki öğrencilere yönelik olarak 15 bin kişilik ek bir burs daha sunulacak. Önümüzdeki haftalarda konuyla ilgili ayrıntılar ayrıca duyurulacak.

Bu girişimin, burstan yararlanacak öğrencilere revaçta olan gören becerileri kazandırarak yeni bir iş bulma ve kariyerlerini geliştirme konusunda katkı sağlayacağını umut ediyoruz.”