Google ve BM’den mülteci sorununa özel site: “Suriye için Arama”

Google ve BM işbirliğiyle hayata geçirilen “Suriye için Arama”, Suriye krizinin kronolojisi ve sorulara cevap bulunabilecek bir kaynak olarak konumlanıyor.

Google, Suriye ve mülteci sorununu daha iyi anlamak isteyenlere yardımcı olmak amacıyla Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) işbirliği ile özel bir site açtı.

‘Suriye için Arama’ adı verilen ve Searchingforsyria.org adresinden ulaşılabilen site, Google’ın konuyla ilgili arama trendlerini UNHCR’nin doğrulanmış veri setleriyle bir araya getiriyor ve uydu görüntüleri, haritalar, videolar, fotoğraflar ve mültecilerin yolculuk hikayeleri ile birlikte, yaşanan bu büyük krizin insani boyutuna da dikkat çekmeyi amaçlıyor.