Google ve Commvault’dan bulut sistemlerinde stratejik iş birliği 

Bulut bilişim teknolojileri konusunda Commvault ve Google, stratejik işbirliğine imza attı. Kurumların artan çoklu bulut ihtiyacını karşılamak için gerçekleştirilen anlaşma kapsamında, kamudan özel sektöre tüm şirketler iş yüklerinin yüzde 100’ünü Google Cloud Platformuna taşıyarak, iş süreçlerini buluttan yönetecek.

Nesnelerin interneti, sanal gerçeklik, dijital dönüşüm çalışmaları ve video içeriklerinin artışı şirketlerin yıllık veri ihtiyacını önemli ölçüde artırmaya devam ediyor. Kurumsal yedekleme, kurtarma, arşivleme ve bulut alanında çözümler üreten Commvault, Google ile bulut sistemlerinde stratejik iş birliğine imza attı.

Yeni teknolojiler ve dijitalleşmeyle birlikte şirketlerin artan çoklu bulut ihtiyacını karşılamak üzere gerçekleştirilen anlaşma kapsamında, kamudan özel sektöre tüm şirketler iş yüklerinin yüzde 100’ünü Google Cloud Platformuna taşıyarak, iş süreçlerini buluttan yönetecek. Şirketlere veri depolamada maliyet avantajı sağlayacak anlaşma ile şirketler teknik detaylara boğulmadan kendi işlerine odaklanarak daha güvenli ve daha hızlı çoklu bulut hibrit altyapıya terfi edecek.

Gerçekleşen işbirliğiyle ilgili olarak kurumsal müşterilerin bulut platformuna geçiş stratejileri için destek aradığını belirten Google Cloud Stratejik Teknoloji İş Ortakları Direktörü Adam Massey, “Müşterilerimizin bu arayışı, kapsamlı bir veri korumasına yönelik ihtiyacı da beraberinde getiriyor. Commvault, verilerin Google Cloud Platformuna taşınmasını daha kolay ve daha hızlı hale getirerek müşterilerimizin geçiş sürecini hızlandırmaya yardımcı oluyor” dedi.

Hibrit bulut altyapısının kurumsal işletmelerde önümüzdeki dönemde daha da önem kazanacağına dikkat çeken Commvault Başkanı ve CEO’su N. Robert Hammer ise şöyle konuştu;

“Kurumsal müşterilerin veri altyapılarının tamamında yüksek düzeyde kullanılabilirlik ve düşük risk sağlamak üzere esnekliğe ihtiyacı var. Commvault olarak bu ihtiyaçları göz önünde bulundurarak çok sayıda bulut depolama seçeneğini destekliyoruz. Bulut depolamaya ilişkin gerçekleştirdiğimiz araştırmalarda müşteriler için yüksek performanslı, esnek ve güvenilir bir seçenek olarak Google Cloud Platformuna duyulan ve giderek artan ihtiyaca işaret etmeye devam ediyor. Commvault Data Platform’un sunduğu güç sayesinde kamuda ve özel sektördeki kurumsal müşterilere çoklu bulut yolculuklarında Google Cloud Platformunun özelliklerinden yararlanmaları için destek sunacağız”.

Platformun kullanıcısı olan Georgia Üniversitesi İnovasyon Başkanı Phil Ventimiglia, gerçekleşen işbirliği ile veri saklama, yedekleme, varlıkların korunması, yönetilmesi ve tüm verilere erişimin daha kolaylaştığını belirterek; “Tüm beklentilerimizi daha düşük maliyetli bir hale getiren platform, operasyonel verimliliğimizi artırdı. Bu özellik sayesinde iş sürekliliği ve felaketten kurtarma çalışmalarımızı daha ileri boyuta taşıdık” açıklamasını yaptı.



Commvault GO 2017 etkinliğinde duyurulan işbirliği toplantısında CITO Research ortaklığı ile yürütülen bulut ihtiyacı anketini de yayımlayan Commvault, dünyadaki kurumların sadece yüzde 56’sının iş süreçlerini bulutta yönettiğini ve bu süreçlerin yüzde 100’ünü buluta taşımayı planladığını açıkladı. Google tarafından üstlenilen ve MIT Sloan tarafından gerçekleştirilen bulut güvenlik anket verilerinin de değerlendirildiği toplantıda, BT ve iş yöneticilerinin yüzde 75’i, veri depolamanın bugün bulutta devreye aldıkları öncelikli iş yükü olduğunu belirttiler. Uzmanlar, ortaya çıkan bulguların BT süreçlerini güçlendirmek, operasyonel verimliliği iyileştirmek ve kurumsal çevikliği yükseltmek için bulut sistemlerin kurumlarda benimsenmesinin önemini vurguladı.

Tüm veriler tek çatı altında

Commvault ve Google Cloud, imzaladıkları stratejik iş ortaklığı doğrultusunda kurumların bina içinde, Google Cloud Platformunda ve diğer bulut ortamlarında elektronik keşif, veri yedekleme, kurtarma ve yönetim gibi bütünsel veri yönetimi konularında tek bir çözümü devreye alarak işlerini dönüşüme uğratmasını sağlıyor.

Commvault’un sıkıştırma ve küresel olarak yinelenen verileri kaldırma işlemi, kuruluşların Google Cloud Platform’a çok büyük hacimli verileri düşük maliyetlerle ve hızlı bir şekilde taşımasına olanak tanıyor. Platform, bina içi ve bulut depolama lokasyonlarında verilerin kapsamlı ve tek çatı altında bir görünümünü sunarak veri yönetimini ve mevzuat gerekliliklerine uyumu daha kolay ve düşük maliyetli hale getiriyor. Commvault ile sektör standardı şifreleme sayesinde, hareket halinde olan ve bekleyen veriler güvence altına alınarak güvenlik ve uyumluluk gerekliliklerini karşılama konusunda ayrıca gönül rahatlığı sağlanıyor.

Platform, müşteri verilerinin daha güvenli, en uygun şekilde taşınması, yönetilmesi ve kullanılmasına olanak sunuyor. Commvault, Windows, Unix ve Linux’taki çeşitli dosya sistemleri gibi Google Cloud Engine içerisinde çalışan en yaygın kurumsal düzeydeki uygulamaları destekliyor. SAP, Exchange, Oracle ve DB2 gibi uygulamalar ile veritabanlarının yanı sıra GPFS, Mongo DB, Hadoop ve daha fazlası gibi büyük veri uygulamaları da destekleniyor. Commvault ayrıca, Gmail ve Google Drive gibi GSuite uygulamaları için Google Cloud Platformunda yedekleme, kurtarma ve yönetim gibi veri yönetim özelliklerini de sunuyor.