Google’da üst sıralarda çıkmanın yolları

Arama motoru sonuçlarında üst sıralarda yer alan e-ticaret siteleri, yüzde 157 daha fazla kâr ediyor.



SEO, yani Arama Motoru Optimizasyonu (Search Engine Optimization) dijital dünyada bir felsefeye dönüşmüş durumda. İnternet kullanıcılarının en çok ziyaret ettiği Google ve Yandex gibi arama motorlarının sonuçlarında üst sıralarda yer almak, e-ticaretten nakliyeye kadar çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin kârlılığını doğrudan etkiliyor. Bu anlamda Türkiye’de SEO Danışmanlığı ve daha birçok dijital hizmet sunan Crovu’nun araştırmalarına göre Google arama sonuçlarında üst sıralarda yer alan e-ticaret siteleri, daha alt sıralardakine göre yaklaşık %157 daha fazla kâr elde ediyor. 2020 yılında bu oranın %200 olması öngörülüyor.

Google arama motoru sonuçlarında üst sıralarda yer alabilmek ve daha geniş kitlelere hitap edebilmek adına yapılan SEO çalışmaları, Türkiye’de de oldukça popüler. Bu noktada arama motoru optimizasyonuna gösterilen ilgi, SEO danışmanlığı ve benzeri ihtiyaç alanlarına yönelik çalışmaların da artmasına sebep oluyor. Bu kapsamda faaliyet gösteren Crovu’ya göre, şirketlerin kârını en üst seviyeye çıkarması için izlenecek bir kaç yol var;

1. Google için değil, kullanıcılar için içerik girin.

Günümüzde, Google’da üst sıralarda yer alabilmek adına, pek çok internet sitesi tarafından günlük olarak içerikler giriliyor. Fakat çoğu zaman bu içerikleri kullanıcıların okumadığı, üst sıralarda yer alabilmek adına sadece belli anahtar kelimelerin girildiği görülüyor. Crovu’ya göre Google’ın yeni algoritması “RankBrain” ile bu taktik artık tarihin tozlu raflarında yerini aldı. Bir blog yazarı veya bir blog/haber amaçlı internet sitesi olanlar, yazdığı yazıyı kelimesi kelimesine hatta eklediği resme kadar kullanıcı odaklı tasarlaması gerekiyor. Kullanıcının internet hedeflenen internet sitesinde vakit geçirmesine, keyif almasına yönelik uygulamalar, Google tarafından mükâfatlandırılıyor.

2. Sosyal medya ile sitenizin etkileşimini artırın.

İnternet sitesindeki içeriklerin, eş zamanlı olarak sosyal medya hesaplarında da paylaşılması oldukça önemli. Böylece sosyal medya aracılığıyla da site trafiği artırılabiliyor. Crovu’ya göre sosyal medya üzerinden internet sitesine gelen trafik, Google üzerinden gelen trafik kadar değerli ve etkili. Crovu’nun yaptığı araştırmaya göre 2017 yılında e-ticaret sektöründe yapılan satışların %27’si sosyal medya paylaşımları üzerinden gerçekleşti.

3. Hızlandırılmış Mobil Sayfalar özelliğini kullanın.

İçerik bazında yoğun olan internet siteleri, Google’ın geçtiğimiz yıl desteğini açıkladığı AMP (Accelerated Mobile Pages) yani “Hızlandırılmış Mobil Sayfalar” özelliğini mutlaka entegre etmesi gerekiyor. Google yaptığı açıklamada, internet sitelerinde AMP desteği kullananların, mobil arama sonuçlarında öncelik kazanacağı belirtildi. Crovu’ya göre AMP ile hem arama sonuçlarında yukarıya çıkmak, hem de daha hızlı görüntülenen sayfalara sahip olmak mümkün. Böylelikle ziyaretçinin internet sitesinde mutlu ve memnun bir şekilde zaman geçirmesi sağlanıyor.