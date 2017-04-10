Google’dan yeni Pixel ekranına büyük yatırım!

İddialara göre Google, yeni Google Pixel ekranının bükülebilir OLED olması için LG ile çalışacak.

Electronic Times’a göre, Google LG’nin ekran bölümüne 880 milyon dolarlık bir yatırımda bulundu. Google, yeni nesil Pixel için esnek OLED panelleri istikrarlı bir şekilde tedarik etmeyi hedeflediği için, yatırımın boyutunu arttırabilir. Spesifik olarak Google, LG’nin ekranlarını artırmasına yardımcı olmak için yatırım yapıyor.

LG Display, teklifi hala dikkatli bir şekilde değerlendirmekle beraber henüz kabul etmedi. Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülmüş olan Pixel ve Pixel XL modellerinde Samsung’un AMOLED ekranları kullanılıyordu.

Google’ın rakibi olan Apple’ın da Samsung’tan benzer bir şekilde bu yıl piyasaya çıkacak iPhone için 70 milyon bükülebilir OLED ekran sipariş ettiği hakkında çıkan haberler iki şirketin yeni nesil akıllı telefonları için aralarındaki rekabetin giderek kızıştığına işaret ediyor.