Google’ın para kazandıran uygulaması artık Türkiye’de!

Google’ın para kazandıran uygulaması artık Türkiye’de!
, 25 Mayıs 2017

Kullanıcılara farklı konularda yorumlarını ve geri bildirimlerini, anketler ile paylaşma imkanı veren “Google Ödüllü Anketler” Türkiye’de kullanıma sunuldu.

“Google Ödüllü Anketler” ile uygulamada paylaşılan kısa anket sorularını cevaplayarak Google Play mağazasında geçerli kredi kazanılabilecek.

Türkiye’de yeni kullanıma sunulan Google Ödüllü Anketler uygulaması ile kullanıcılar kısa anket sorularını yanıtlayarak kazandıkları kredileri, Google Play mağazasından istedikleri uygulama, film, oyun ve kitapları satın almak için kullanabilecek.

Sistem nasıl işliyor?
Google Ödüllü Anketler kullanıcıları kendileri için uygun bir anket olduğunda bir bildirimle haberdar ediliyor. Tümü Google Surveys kullanıcıları tarafından hazırlanmış söz konusu anketler fikir yoklamalarından otel, ürün veya veya konum tabanlı satıcı değerlendirmelerine çok çeşitli konularda olabiliyor. Anketlerin başlangıcında aksi belirtilmediği sürece tüm verilen cevaplar anonim olarak ve toplu şekilde kullanılıyor.

Uygulamayı kuran kullanıcılar cevapladıkları her bir anket başına 3 TL’ye varan miktarda Google Play kredisi kazanıyor. Sonrasında kullanıcılar hesaplarında biriken krediyi Google Play’de yer alan uygulama, film, oyun ve kitapları satın almak için kullanabiliyor.

Google Ödüllü Anketler uygulaması Google Play mağazasından indirilebiliyor: https://play.google.com/store

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Tags: anket uygulaması, Google, Google Ödüllü Anketler, para kazandıran uygulama

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