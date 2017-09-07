“Güvenlik sektöründe insan odaklı yaklaşım başarıyı getiriyor”

Forcepoint, International Data Corporation (IDC) Türkiye ile beraber gerçekleştirdiği BT Güvenlik Yöneticileri Danışma Kurulu Toplantısı’nda, önemli şirketlerin CISO yetkilileriyle beraber sektörel fikir alışverişinde bulundu. Ayrıca güvenlik sektörünün önde gelen isimleriyle beraber 2017 güvenlik trendlerini değerlendirdi.



Forcepoint yetkilileri, 7 Eylül’de düzenlenen konferansta insan odaklı siber güvenlik yaklaşımı vizyonunu, 2017 siber güvenlik trendleriyle beraber, siber önemli güvenlik çözümlerinden web ve e-maili güvenliği, CASB, DLP, iç tehdit analizi, yeni nesil güvenlik duvarı (Firewall) çözümleriyle beraber, geçen hafta gerçekleştirdiği siber analitik çözümleri şirketi RedOwl satın alması hakkında bilgileri sektör temsilcileriyle paylaştı.

Uluslararası çapta 20.000’i aşkın kuruma siber güvenlik alanında hizmet sunan Forcepoint, International Data Corporation (IDC) ile birlikte gerçekleştirdikleri BT Güvenlik Yöneticileri Danışma Kurulu Toplantı’sında alanında önemli isimlerini bir araya toplarken güvenlik dünyasına yönelik trendleri ve 2018 öngörülerini değerlendirdi.

Forcepoint bu konferansta, ayrıca web ve e-maili güvenliği, CASB, DLP, iç tehdit analizi, yeni nesil güvenlik duvarı (Firewall) çözümleriyle beraber, geçen hafta gerçekleştirdiği siber analitik çözümleri şirketi RedOwl satın alması hakkındaki bilgileri sektör temsilcileriyle paylaştı.

Güvenlik sektöründe insan odaklı yaklaşımın başarıyı da beraberinde getirdiğine dikkat çeken Forcepoint Türkiye Ülke Müdürü Levent Turan, “Siber güvenlik tehditleri, geçtiğimiz son 10 yıl içinde büyük bir değişimle; amatör tehditlerden daha profesyonel tehditlere dönüştü, ticari ve ulusal güvenlik boyutunda kendine çok kritik bir konum yarattı. Bu nedenle güvenlik çözümlerine de farklı bakış açıları ve yeni nesil çözümler geliştirmenin önemi artıyor. Sektörümüzde insan davranışlarının incelenmesi ile birlikte şirketlerin siber güvenlik davranışlarını belirlemesi ve bugün en büyük tehditler arasında yer alan Shadow IT gibi hareket ve operasyonları anında tespit etmesi mümkün oluyor. Kurumlar ve hükümet organları SaaS ve bulut IT modellerine geçiş yaparken, anında aksiyon alınması gereken günümüz dijital dünyasında kullanıcıları ve verileri korumak üzere şüpheli hareketleri anında tespit edecek, riskleri analiz edecek ve hızlı sonuç alacak akıllı sistemlere ihtiyaç duyuyor.” dedi

