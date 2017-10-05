“Her yıl 10 bin yeni yazılım elemanı gerekiyor”

Habitat Derneği Genel Koordinatörü Başak Saral, “Türkiye’de her yıl 10 bin yeni yazılım elemanına ihtiyaç var. Ülkenin dijital dönüşümü ve ekonominin ilerlemesi için yakın gelecekte kodlama derslerinin okullarda zorunlu hale geleceği kanaatindeyiz.” dedi

Günümüzde tüm mesleklerin yüzde 50’si teknolojik beceri gerektiriyor. Uzmanlar, önümüzdeki 10 yıl içerisinde bu oranın yüzde 77’ye yükseleceğini öngörüyor. TÜİK verilerine göre, Türkiye’de bilişim sektöründe yüzde 61 oranında kalifiye iş gücü açığı bulunuyor.

Türkiye’de bulunan 1600 tane bilişim şirketinin, toplamda yüzde 61 kalifiye iş gücü açığı bulunuyor. 2023 yılında, ülkemizin dünyanın ilk 10 ekonomisine girmesi için şu an binde 8’lerde seyreden bilişim üretme kapasitesinin artırılması ve Endüstri 4.0’a odaklanılması gerekiyor. Aynı zamanda gelecek 10 yılda oluşacak istihdamın yüzde 60’ının henüz var olmayan iş kollarında ve bilişim odağında ortaya çıkacağı tahmin ediliyor. Türkiye’nin en köklü sivil toplum kuruluşlarından biri olan Habitat Derneği, bu öngörü ile 12 yıldır, 1 buçuk milyona yakın kişiye teknoloji alanında çeşitli eğitimler verdi.

Bilişim sektöründe 2023 yılına kadar 300 bin kişilik istihdam açığının olacağını vurgulayan Habitat Derneği Genel Koordinatörü Başak Saral, “Bilişim ve internet gibi hızlı büyüyen alanlarda, insan kaynağının özel sektörün ihtiyacını karşılamakta yavaş kaldığını görülüyor. Türkiye’de her yıl 10 bin yeni yazılım elemanına ihtiyaç var. Ülkenin dijital dönüşümü ve ekonominin ilerlemesi için yakın gelecekte kodlama derslerinin okullarda zorunlu hale geleceği kanaatindeyiz. Biz de bu geleceğe hazırlanmak için ülkenin önde gelen Vodafone, Türk Telekom, Microsoft, QNB Finansbank, TeknoSA, Cisco, Oracle, Intel gibi şirketlerle ve Birleşmiş Milletler gibi uluslararası örgütler ile iş birlikleri yaparak teknoloji alanında eğitimler veriyoruz. Drone kullanımından android eğitimine, robot yapımından oyun programlamaya kadar birçok etkinlik düzenliyoruz” açıklamasında bulundu.

Düzenlenen eğitimlerin ve etkinliklerin ortak bir geleceği paylaşacağımız fikriyle Suriyelileri de kapsadığını belirten Saral, “Türkiye’deki KOBİ’ler için İngilizce bilen Suriyeli mülteciler arasından bilişim sektöründe uzman olabilecek, kalifiye iş gücü yetiştiriyoruz. Böylelikle şirketlerimizin Ortadoğu’da daha aktif rol alabileceğini düşünüyoruz” açıklamasında bulundu.