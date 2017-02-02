Hackerların yeni hedefi oteller mi?

Hackerlar Avusturya’da lüks bir otelde elektronik anahtar kart sistemini ele geçirerek otelin yeni elektronik anahtar oluşturmasını ve müşterilerin odalarına girmesini engelledi. Otel yönetimi müşterilerinin odalarına girebilmeleri için istenen yüklü miktarda fidyeyi ödemek zorunda kaldı.

Lüks otelin genel müdürü, bu tip siber saldırılarda polisin ve sigorta şirketlerinin yardımcı olmadığını belirtti. Global antivirüs yazılım şirketi Bitdefender, kurumları ve kişileri giderek artan ve şekil değiştiren fidye yazılımlara karşı uyardı.

Siber saldırganlar, Avusturya’da ünlü bir otelin hem elektronik anahtar kart sistemini hem de bilgisayar sistemini bloke etti. Oluşturulmuş elektronik anahtarları kullanım dışı bırakan ve otelin yeni kart oluşturmasını da engelleyen siber saldırganlar otel yönetiminden fidye istedi. 180 misafiri bulunan otel, sistemlerini siber saldırganların elinden geri alabilmek için 1.500 € değerinde Bitcoin fidye ödemek zorunda kaldı. Otel yönetimi, bu olayın turizm ve otelcilik sektöründe emsal teşkil etmesi için bir basın açıklaması düzenledi. Lüks otelin genel müdürü “Birçok Avusturyalı otelin benzer şekilde saldırıya uğradığını gördük. Bu tip saldırılarda polis ve sigorta şirketi de yardımcı olamıyor.” dedi. Bu olayın üzerine otel, eski moda analog kapı kilitlerine geri dönmeye karar verdi.

Artış gösteren kötü amaçlı fidye yazılımları finans, hizmet ve turizm gibi alanlara da yayıldı. Otellerdeki elektronik anahtar kart sistemleri, güvenlik araştırmacılarının, kötü niyetli saldırganların ve hırsızların ilgi odağı oldu. 2012 yılında Black Hat Güvenlik Konferansı’nda araştırmacılar, bu elektronik otel odası kilitlerinin kolayca hacklenebileceğini göstermişti. Avusturya’da peş peşe gerçekleşen siber saldırılar ise otellerin siber saldırganların hedefine girdiğini gösteriyor. Sigorta şirketlerinin ve polisin müdahale edemediği siber saldırılarda otellerin fidyeyi ödemekten başka çaresi kalmıyor.

Global antivirüs yazılım şirketi Bitdefender’ın Türkiye Genel Müdürü Barbaros Akkoyunlu, “Bitdefender olarak 2017 yılında fidye yazılımların yayılarak ve şekil değiştirerek devam edeceğini ön görmüş ve dile getirmiştik. Son zamanlarda veriye ulaşmayı engellemenin yanı sıra kurum ve kişileri fiziksel olarak da mağdur bırakan fidye yazılımlarda artış görülüyor.” açıklamasında bulundu.

Avusturya’da otellere yapılan bu saldırının yakın zamanda başka ülkelerde de örneklerini göreceğimizi belirten Akkoyunlu, akıllı ev ve akıllı otomobillerde de buna benzer vakalar yaşanacağını vurguladı. “Evimizin veya arabamızın kilidinin açılmaması, televizyon izleyememek veya klimamızın devamlı en soğuk veya en sıcak ayarlarda durmadan çalışması gibi örnekleri görebiliriz. Bitdefender olarak, tüm teknoloji kullanıcılarına güvenlik önlemlerini almadan bu yapılara geçmemelerini veya yedek bir acil durum çözümü bulundurmalarını öneriyoruz.” diyen Akkoyunlu, bireysel kullanıcıların ve şirket personellerinin tehditlerle ilgili bilinçlendirilmesinin en önemli konulardan biri olduğunu vurguladı.