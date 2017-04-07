Havada bağlantı pazarı şekilleniyor

Havada bağlantı pazarı şekilleniyor
, 7 Nisan 2017

Geçtiğimiz günlerde uydu ve yayıncılık operatörü SES tarafından yayınlanan ve “Bağlantılı Uçaklar, Akıllı Sistemler“ başlığını taşıyan rapor, SES’in konuyla ilgili yaklaşımını açıklarken, IFC’nin geleceğini de tanımlıyor.


Havada bağlantı (IFC / inflight connectivity) – IFC sağlayıcıları, bu pazarın dinamik taleplerini karşılamak için esnek ve yaratıcı çözümlere dayanırken, SES yaklaşımı onların yeteneklerini en üst düzeye çıkarmalarını sağlıyor. SES, müşterilerin bugün ihtiyaç duyduğu ve yarınlarda da güvenebileceği bağlantıyı sağlamak için işbirliği süreçleri, özel kapsama alanı, özelleştirilmiş servis, çeşitli filo seçenekleri ve açık mimari kullanıyor. 

“SES tarafından birbirine bağlanan ya da bağlanacak olan her uçağın arkasında, beş ilke kullanılarak geliştirilen farklılaştırılmış bir ağ bulunur” vurgulamasını yapan rapor; ”Bu unsurlar, daha önce erişilememiş verimlilikleri ve teklifleri mümkün kılmada etkin olduklarından, SES’in ve müşterilerinin başarısının temelini oluşturmaktadır” açıklamalarıyla dikkat çekiyor.

İlgili rapor dosyası; “IFC’ye olan talep bundan iki sene önce güçlü bir şekilde ortaya çıktı, ancak havayolu şirketleri müşterilerinin aradığı bağlantıyı sağlayamıyorlardı. Bunun üzerine SES ilk adımı attı ve GEO uyduları küresel filosunun kullanılmasını sağlarken aynı zamanda, IFC’nin geleceğini şekillendirecek teknolojik yenilikleri uygulayarak geleceğe yönelik bir değer önerisinde bulundu” ifadelerine yer veriyor.

Raporda ayrıca; ”Yakın gelecekte, servis sağlayıcılar ve havayolu şirketleri Ku, Ka veya HTS ile ilgili hiç bir endişe duymadan, uçak içi servislere odaklanabilirler. SES tarafından sağlanan havada bağlantı ile yolcu, yerde kullandığı güvenli eğlence ve iletişim servislerine havada da kolayca bağlanabiliyor. Kokpit, en yeni uçuş yolu hava raporlarına, havaalanı güncellemelerine ve havayolu tebliğlerine bağlantısını sağlıyor. Havayolu ise, yolcularına, mürettebatına ve  operasyon ekiplerine dünya çapında hizmet verebilmek için kendine özgü farklı bir havada bağlantı türünü dahi oluşturma şansını yakalıyor” açıklaması yer alıyor.

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Tags: akıllı sistemler, bağlantılı uçaklar, SES

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