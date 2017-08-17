HBO’nun sosyal medya hesapları hack’lendi

Kısa bir süre önce Game of Thrones bölümlerini siber korsanlara kaptıran HBO’nun şimdi de sosyal medya hesapları saldırıya uğradı.



Game of Thrones bölümlerini geçtiğimiz günlerde siber korsanlara kaptıran HBO’nun bu kez de sosyal medya hesapları hack saldırısına uğradı. HBO’nun Facebook ve Twitter hesapları OurMine adındaki bir hacker grubu tarafından ele geçirildi. Hack’ledikleri Twitter hesabından bir mesaj paylaştı. Mesajda “Merhaba OurMine burada. Sadece güvenliğinizi test ediyorduk. HBO ekibi lütfen güvenliğinizi artırmak için bize ulaşın” ifadeleri kullanıldı. Mesaj daha sonra hızlıca kaldırıldı. OurMine, Mark Zuckerberg ve Google CEO’su Sundar Pichai’ye ait olanları da içeren tanınmış kişilerin sosyal medya hesaplarını da hack’lemesiyle biliniyor.