Her beş telefondan birinde makine öğrenim özelliği olacak!

Deloitte Türkiye’nin, TBV işbirliği ile düzenlenen etkinliğinde tanıttığı 2017 TMT Öngörüleri Raporu’na göre yıl sonuna kadar satılacak akıllı telefonların 300 milyonu makine öğrenim özelliğine sahip olacak.

2022’ye kadar otomatik acil durum fren sistemleri kazaları azaltırken, siber saldırıların boyutları ciddi anlamda büyüyecek. Biyometrik parmak izi okuyucu cihazların sayısının ise 1 milyarı aşması bekleniyor.

Deloitte, bu sene 16’ncısını yayınladığı “2017 Teknoloji, Medya ve Telekomünikasyon Öngörüleri” raporunu, Türkiye Bilişim Vakfı ev sahipliğinde düzenlediği etkinlikle duyurdu. Rapor, mobil cihazların bağlantıya gerek duymadan makine öğrenim kapasitesine sahip olacağını ve bu sayede insanoğlunun teknolojiyle etkileşiminin, hem her türlü endüstri ve pazarda, hem de toplum içerisinde değişeceğinin sinyallerini veriyor.

Deloitte Türkiye Teknoloji, Medya, Telekomünikasyon Endüstrisi Lideri Tolga Yaveroğlu raporla ilgili olarak şunları söyledi: “2017’de dünya genelinde 5G’nin kullanılmaya başlamasında çok önemli ve somut adımların atılmasını bekliyoruz. Hem 4G şebekelerinin planlanan iyileştirilmesi hem de ilk 5G test performansları, tüketicilere ve operatörlere; önemli derecede artan hız, daha az latency oranı ile daha düşük oranda enerji ihtiyacı bulunan IoT cihaz ve sensörlerinin çalışması için destek gibi pek çok yeni özelliğin müjdesini verecek.”

Türkiye Bilişim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Eczacıbaşı, şu değerlendirmede bulundu: “Dünyamız artık; büyük veri, yapay zekâ, şeylerin interneti, blockchain, dronlar, robotlar, artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik, üç boyutlu baskı, kök hücre klonlanması gibi yenilikçi teknolojilerle füze hızıyla eklenen yazılımlar, donanımlar, uygulamalarla tanımlanır oldu. Buna bir de isim verdik: Sanayi 4.0. Teknolojinin bir yandan, toplumların hayatına kolaylıklar ve fırsatlar sağladığını görüyoruz. Öte yandan, teknolojinin, illiberal ve otokratik uygulamalara zemin hazırladığını, terör ve hırsızlığı kolaylaştırdığını görüyoruz. Bu ikileme rağmen; kıt kaynakların giderek kıtlıktan bolluğa dönüşme potansiyeli, güneş enerjisinin bedava ve sürekli bir kaynak olarak daha verimli kullanılması, insan ömrünü uzatan yeni ilaçlar ve kişiye özel tedavi biçimleri, insan eliyle yaratılan küresel ısınmanın, yine insan eliyle durdurulabileceğini gösteren yeni teknolojiler gibi gelişmeler; insanlığın, geleceğe iyimser bakması için olumlu nedenler arasında yer alıyor.”

300 milyon telefon makine öğrenim özelliğine sahip olacak

Rapora göre 2017’de globalde satın alınacak 300 milyon akıllı telefonun ya da her beş cihazdan en az birinin makine öğrenme kapasitesinin olacağı öngörülüyor. Öte yandan zaman içinde makine öğrenimi sadece akıllı telefonlarla sınırlı kalmayacak, onlarca milyon hatta daha fazla drone, tablet, otomobil, sanal veya artırılmış gerçeklik, sağlık aletleri, nesnelerin interneti (IoT) cihazlarına sıçrayacak.

Teknolojik anlamda dönüşümü sağlayacak bir diğer inovasyon ise otomatik acil durum fren sistemi (AEB) olacak. Deloitte’a göre 2022’de sadece Amerika’da motorlu taşıt kazalarından kaynaklanan ölümcül olayların sayısı 6 bin azalacak, diğer bir deyişle 2017’ye oranla %16 düşecek. Bu düşüşün, AEB’lerin etkisiyle olacağı öngörülüyor. AEB’nin geniş çapta kullanılabilir, uygun fiyatlı ve hayat kurtarabilme özelliklerine sahip olmasının, sürücüsüz araç pazarını biraz yavaşlatabileceği öngörülüyor.

Bir hizmet olarak IT, toplam IT harcamasının %35’ini oluşturuyor

Deloitte raporuna göre 2018’in sonunda, veri merkezleri, yazılımlar ve diğer konular için satın alınan IT hizmetinin, dünya çapında 550 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Bu oran 2016’da 361 milyar dolaylarındaydı. Her ne kadar esnek ve tüketici odaklı iş modelleri 2018 itibariyle çok yaygın olmayacaksa da IT harcamalarının %35’inin hızlı büyümesi ve yarım trilyon doları geçmesi bekleniyor. Bu değişim, IT pazarlarının dünya çapında teknolojiyi alış ve satışını da dönüştürecek.

Raporda öne çıkan diğer trendler şöyle:

Siber saldırılarda terabit dönemi – 2017’de DDoS saldırıları ölçek bakımından artacak, başa çıkması zorlaşacak ve daha sıklaşacak. Ayda ortalama bir terabit boyutlarında olmak üzere toplamda 10 milyonun üzerinde saldırının yaşanması ve saldırıların saniyede 1.25 ile 1.5 Gbit boyutunda olması bekleniyor. DDoS tehdidindeki bu artışa, büyük çoğunlukla IoT cihazlarının artması ve bu cihazlara ulaşarak daha büyük saldırıların üretilmesine izin veren kötü amaçlı yazılımlara internetten ulaşılabilmesi sebep oluyor.

2017’de DDoS saldırıları ölçek bakımından artacak, başa çıkması zorlaşacak ve daha sıklaşacak. Ayda ortalama bir terabit boyutlarında olmak üzere toplamda 10 milyonun üzerinde saldırının yaşanması ve saldırıların saniyede 1.25 ile 1.5 Gbit boyutunda olması bekleniyor. DDoS tehdidindeki bu artışa, büyük çoğunlukla IoT cihazlarının artması ve bu cihazlara ulaşarak daha büyük saldırıların üretilmesine izin veren kötü amaçlı yazılımlara internetten ulaşılabilmesi sebep oluyor. Biometrik güvenlik milyarlara ulaşacak – 2017’de parmak izi okuyucu özelliğe sahip cihazların 2017’de ilk defa bir milyara ulaşması bekleniyor. Her aktif sensörün günde ortalama 30 kez kullanılacağı ve yıl sonuna kadar toplamda 10 trilyon işleme ulaşacağı tahmin ediliyor. Bu teknolojinin hızlıca yayılması ve uygulanmasının yanında, asıl zorluğun, parmak izi okuyucularında hangi ek uygulamaların kullanılabileceği ve diğer biometrik girdilerin nasıl hızlı ve güvenli kimlik doğrulama sağlayabileceği olduğu belirtiliyor.

– 2017’de parmak izi okuyucu özelliğe sahip cihazların 2017’de ilk defa bir milyara ulaşması bekleniyor. Her aktif sensörün günde ortalama 30 kez kullanılacağı ve yıl sonuna kadar toplamda 10 trilyon işleme ulaşacağı tahmin ediliyor. Bu teknolojinin hızlıca yayılması ve uygulanmasının yanında, asıl zorluğun, parmak izi okuyucularında hangi ek uygulamaların kullanılabileceği ve diğer biometrik girdilerin nasıl hızlı ve güvenli kimlik doğrulama sağlayabileceği olduğu belirtiliyor. Tablette zirveye ulaştık mı? – 2017 yılında tablet satışlarının, 2016’daki 182 milyon seviyesinden yaklaşık %10 azalarak 165 milyon ile sonlanması bekleniyor. Bu durum, tabletler için çıkılabilecek en yüksek zirveye halihazırda ulaşıldığını gösteriyor. Her aktivite için tercih edilen cihaz sayısı ülkelerin kullanım alışkanlıklarına göre değişse de TV, akıllı telefonlar ve bilgisayarlar tabletin önünde yer alıyor.

– 2017 yılında tablet satışlarının, 2016’daki 182 milyon seviyesinden yaklaşık %10 azalarak 165 milyon ile sonlanması bekleniyor. Bu durum, tabletler için çıkılabilecek en yüksek zirveye halihazırda ulaşıldığını gösteriyor. Her aktivite için tercih edilen cihaz sayısı ülkelerin kullanım alışkanlıklarına göre değişse de TV, akıllı telefonlar ve bilgisayarlar tabletin önünde yer alıyor. Milyar dolarlık satışlara vinil yaklaşımı: Bir tür organik bileşik olan vinil, 2017 yılında da dikkate değer büyümesini sürdürecek ve dünya çapında 1 milyar dolarlık gelire ulaşacak. Vinilden elde edilecek gelir, son yedi yıldır olduğu gibi iki basamaklı büyüme oranlarına 2017’de de ulaşacak. Diğer taraftan, müzik endüstrisinin birincil büyüme ve kar getiricisi vinil değil, dijital olacak.

Bir tür organik bileşik olan vinil, 2017 yılında da dikkate değer büyümesini sürdürecek ve dünya çapında 1 milyar dolarlık gelire ulaşacak. Vinilden elde edilecek gelir, son yedi yıldır olduğu gibi iki basamaklı büyüme oranlarına 2017’de de ulaşacak. Diğer taraftan, müzik endüstrisinin birincil büyüme ve kar getiricisi vinil değil, dijital olacak. Dijital navigasyonda kapalı mekân dönemi – 2022’den itibaren insan veya makinelerin dijital navigasyon kullanımının en az dörtte birinin kapalı alan yönlendirmesi içermesi bekleniyor. İnsanları ve nesnelerin konumunu kapalı alanlarda belirlemek şüphesiz dönüştürücü bir özellik olacak ve kamu, iş dünyası ve tüketiciler üzerinde pek çok etki yaratacak.

– 2022’den itibaren insan veya makinelerin dijital navigasyon kullanımının en az dörtte birinin kapalı alan yönlendirmesi içermesi bekleniyor. İnsanları ve nesnelerin konumunu kapalı alanlarda belirlemek şüphesiz dönüştürücü bir özellik olacak ve kamu, iş dünyası ve tüketiciler üzerinde pek çok etki yaratacak. TV reklamcılığı seyrini bozmuyor – Her ne kadar 2017’de Amerika’da TV reklamlarından elde edilen gelirin 2016 ile aynı paralelde olması beklenirken, aslında bu paralellik pozitif olarak değerlendiriliyor. Günlük TV izleme oranında değişiklik olmaması, reklam çıkınca kanal değiştirmenin sınırlı olması, yaşı ileri olan kesimin daha fazla TV izlemesi ve kesintisiz yayın yapan paralı uygulamaların hala TV’deki toplu kitleye ulaşamaması sebebiyle harcamaların aynı kalması öngörülüyor.

– Her ne kadar 2017’de Amerika’da TV reklamlarından elde edilen gelirin 2016 ile aynı paralelde olması beklenirken, aslında bu paralellik pozitif olarak değerlendiriliyor. Günlük TV izleme oranında değişiklik olmaması, reklam çıkınca kanal değiştirmenin sınırlı olması, yaşı ileri olan kesimin daha fazla TV izlemesi ve kesintisiz yayın yapan paralı uygulamaların hala TV’deki toplu kitleye ulaşamaması sebebiyle harcamaların aynı kalması öngörülüyor. Siber saldırılarda terabit dönemi – 2017’de DDoS saldırıları ölçek bakımından artacak, başa çıkması zorlaşacak ve daha sıklaşacak. Ayda ortalama bir terabit boyutlarında olmak üzere toplamda 10 milyonun üzerinde saldırının yaşanması ve saldırıların saniyede 1.25 ile 1.5 Gbit boyutunda olması bekleniyor. DDoS tehdidindeki bu artışa, büyük çoğunlukla IoT cihazlarının artması ve bu cihazlara ulaşarak daha büyük saldırıların üretilmesine izin veren kötü amaçlı yazılımlara internetten ulaşılabilmesi sebep oluyor.

2017’de DDoS saldırıları ölçek bakımından artacak, başa çıkması zorlaşacak ve daha sıklaşacak. Ayda ortalama bir terabit boyutlarında olmak üzere toplamda 10 milyonun üzerinde saldırının yaşanması ve saldırıların saniyede 1.25 ile 1.5 Gbit boyutunda olması bekleniyor. DDoS tehdidindeki bu artışa, büyük çoğunlukla IoT cihazlarının artması ve bu cihazlara ulaşarak daha büyük saldırıların üretilmesine izin veren kötü amaçlı yazılımlara internetten ulaşılabilmesi sebep oluyor. Biometrik güvenlik milyarlara ulaşacak – 2017’de parmak izi okuyucu özelliğe sahip cihazların 2017’de ilk defa bir milyara ulaşması bekleniyor. Her aktif sensörün günde ortalama 30 kez kullanılacağı ve yıl sonuna kadar toplamda 10 trilyon işleme ulaşacağı tahmin ediliyor. Bu teknolojinin hızlıca yayılması ve uygulanmasının yanında, asıl zorluğun, parmak izi okuyucularında hangi ek uygulamaların kullanılabileceği ve diğer biometrik girdilerin nasıl hızlı ve güvenli kimlik doğrulama sağlayabileceği olduğu belirtiliyor.

– 2017’de parmak izi okuyucu özelliğe sahip cihazların 2017’de ilk defa bir milyara ulaşması bekleniyor. Her aktif sensörün günde ortalama 30 kez kullanılacağı ve yıl sonuna kadar toplamda 10 trilyon işleme ulaşacağı tahmin ediliyor. Bu teknolojinin hızlıca yayılması ve uygulanmasının yanında, asıl zorluğun, parmak izi okuyucularında hangi ek uygulamaların kullanılabileceği ve diğer biometrik girdilerin nasıl hızlı ve güvenli kimlik doğrulama sağlayabileceği olduğu belirtiliyor. Tablette zirveye ulaştık mı? – 2017 yılında tablet satışlarının, 2016’daki 182 milyon seviyesinden yaklaşık %10 azalarak 165 milyon ile sonlanması bekleniyor. Bu durum, tabletler için çıkılabilecek en yüksek zirveye halihazırda ulaşıldığını gösteriyor. Her aktivite için tercih edilen cihaz sayısı ülkelerin kullanım alışkanlıklarına göre değişse de TV, akıllı telefonlar ve bilgisayarlar tabletin önünde yer alıyor.

– 2017 yılında tablet satışlarının, 2016’daki 182 milyon seviyesinden yaklaşık %10 azalarak 165 milyon ile sonlanması bekleniyor. Bu durum, tabletler için çıkılabilecek en yüksek zirveye halihazırda ulaşıldığını gösteriyor. Her aktivite için tercih edilen cihaz sayısı ülkelerin kullanım alışkanlıklarına göre değişse de TV, akıllı telefonlar ve bilgisayarlar tabletin önünde yer alıyor. Milyar dolarlık satışlara vinil yaklaşımı: Bir tür organik bileşik olan vinil, 2017 yılında da dikkate değer büyümesini sürdürecek ve dünya çapında 1 milyar dolarlık gelire ulaşacak. Vinilden elde edilecek gelir, son yedi yıldır olduğu gibi iki basamaklı büyüme oranlarına 2017’de de ulaşacak. Diğer taraftan, müzik endüstrisinin birincil büyüme ve kar getiricisi vinil değil, dijital olacak.

Bir tür organik bileşik olan vinil, 2017 yılında da dikkate değer büyümesini sürdürecek ve dünya çapında 1 milyar dolarlık gelire ulaşacak. Vinilden elde edilecek gelir, son yedi yıldır olduğu gibi iki basamaklı büyüme oranlarına 2017’de de ulaşacak. Diğer taraftan, müzik endüstrisinin birincil büyüme ve kar getiricisi vinil değil, dijital olacak. Dijital navigasyonda kapalı mekân dönemi – 2022’den itibaren insan veya makinelerin dijital navigasyon kullanımının en az dörtte birinin kapalı alan yönlendirmesi içermesi bekleniyor. İnsanları ve nesnelerin konumunu kapalı alanlarda belirlemek şüphesiz dönüştürücü bir özellik olacak ve kamu, iş dünyası ve tüketiciler üzerinde pek çok etki yaratacak.

– 2022’den itibaren insan veya makinelerin dijital navigasyon kullanımının en az dörtte birinin kapalı alan yönlendirmesi içermesi bekleniyor. İnsanları ve nesnelerin konumunu kapalı alanlarda belirlemek şüphesiz dönüştürücü bir özellik olacak ve kamu, iş dünyası ve tüketiciler üzerinde pek çok etki yaratacak. TV reklamcılığı seyrini bozmuyor – Her ne kadar 2017’de Amerika’da TV reklamlarından elde edilen gelirin 2016 ile aynı paralelde olması beklenirken, aslında bu paralellik pozitif olarak değerlendiriliyor. Günlük TV izleme oranında değişiklik olmaması, reklam çıkınca kanal değiştirmenin sınırlı olması, yaşı ileri olan kesimin daha fazla TV izlemesi ve kesintisiz yayın yapan paralı uygulamaların hala TV’deki toplu kitleye ulaşamaması sebebiyle harcamaların aynı kalması öngörülüyor.

Raporun tamamına bu linkten ulaşılabiliyor.