Hibrit bulut yerel veri merkezlerinde yükseliyor

2017 yılında kurumsal işletmelerin yüzde 80’inden fazlasında hibrit bulut çözümleri görülmesi beklenirken, ideal yapının kurulabilmesi için yerel veri merkezleri tercih ediliyor

Günümüzde CIO’ların en fazla tercih ettiği çözüm hibrit bulut. IDC verilerine göre, kurumsal işletmelerin yüzde 80’inden fazlası 2017 yılında hibrit bulut altyapısını kullanacak. M2S’in verilerine göre Türkiye’deki KOBİ’lerin yüzde 71’i bulut bilişime sıcak bakarken, yüzde 57’si BT hizmetlerinde yerel şirketleri tercih ediyor.

Yalnız IDC’nin Avrupa çapında gerçekleştirdiği araştırmaya göre, işletmelerin yüzde 90’ı kendilerine ait sistemler ile bulut tabanlı iş yükleri arasında bağlantı kurmayı hibrit buluta geçişte en büyük bariyer olarak görüyor.

İşte bu noktada sunucu barındırma hizmetleri devreye giriyor. Sunucu barındırma hizmeti veren veri merkezleri, genel bulut platformları için ideal erişim noktaları sunuyor. Sunucu barındırma hizmetinden faydalanan işletmeler, esnek ve kesintisizliği odak noktasına alan yapısından dolayı BT birimlerini veri merkezlerine taşımayı seçiyorlar. IDC araştırmasına göre, 2018 yılında şirketlerin yüzde 65’inin BT varlıkları, sunucu barındırma (Colocation), sunucu kiralama ve bulut veri merkezlerinde yer alacak.

Radore Veri Merkezi Genel Müdürü Sadi Abalı, “Özellikle işletmelere yakın yerel veri merkezlerinin sundukları stratejik avantajlarla daha fazla tercih edildiğini görüyoruz. Yalnızca daha yüksek performans değil anında destek hizmetleri, ihtiyaca göre ölçeklendirme, güvenlik, bulut teknolojilerine hâkim personel, felaket kurtarma gibi kritik konular yerel veri merkezleri ve sunucu barındırma hizmetlerini öne çıkarıyor” dedi.