HID Global’den ‘iyilik’ kampanyası

Güvenli tanımlama çözümleri sunan HID Global, hedefine ulaştığını kanıtlamak isteyen gezginler için güvenli bir interaktif deneyim yaratmak amacıyla, NFC teknolojisi (HID Trusted Tag Services) kullanımı ile hayır kurumlarına bağış yapmayı birleştiren yeni bir kampanya başlattığını duyurdu.



Nuseir Yassin (kısaca “Nas”) isimli Harvard’da eğitim görmüş ve sonradan gezgin olmuş bir yazılım mühendisi, insanların ilginç destinasyonlara gitmek istemesini daha da cazip hale getirmek için, dünyanın en ücra köşelerinden birine ve en ünlü ve kalabalık şehrine birer HID Trusted Tag yerleştirmeyi kabul etti. Bu hedef onun yeni deneyimler yaşama ve insanları, kültürleri, mekanları ve şeyleri birbirine bağlamak için güvenli teknolojiyi kullanma tutkusunu güçlendirdi.

Nas’ın videoya alınan eşsiz, cesur ve enerji dolu girişimi sayesinde Şili açıklarındaki Paskalya Adası’na, ve New York kentinin kalbi sayılan Park Avenue caddesine dünyanın en yenilikçi teknolojisi HID Trusted Tag yerleştirildi. Oraya gittiğini kanıtlamak isteyen herkes, telefonunu bu “etiket” e dokundurabilir. HID Global her bir dokunuş için ilgili bölgedeki bir yardım kurumuna 1 ABD doları bağışta bulunacak.

HID Global’in Kurumsal Strateji ve İş Geliştirmeden sorumlu Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Samuel Asarnoj’un sözleriyle: “Dünyanın her yerinde dokun hareketine siz de katılın, ve orada olduğunuzu kanıtlayın”. Hayır kurumlarına bağış yapmak gibi bir amacı gerçekleştirmek amacıyla, gezginlere deneyimler yaşatmak için düzenlenmiş olan “Dünyanın Her Yerinde Dokun” kampanyasında, Nas gibi trend oluşturan bir gezgin ile işbirliği yapmaktan çok memnunuz. Paskalya Adası ve New York gidilecek hedefler arasında sadece başlangıç “ dedi.