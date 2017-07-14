Hitachi Content Platform ile yüzde 60’tan fazla tasarruf

Hitachi Data Systems (HDS), büyük ölçekli şirketlere dijital dönüşüm süreçlerinde yardımcı olurken, genel buluta kıyasla kayda değer oranda maliyet tasarrufu sağlayan Hitachi Content Platform (HCP) portföyünde önemli güncellemeler yaptı.

HDS’nin bütünleşik portföyü, bulut ekonomisi sayesinde karlılığı ve üretkenliği artırma kabiliyeti sunarken, analitik aracılığıyla yeni fırsatlar keşfedilmesini ve yeni anlayışlara ulaşılmasını sağlıyor. Diğer yandan ise güvenliği, erişilebilirliği ve veri korumasını artırarak riskleri de azaltıyor.

HCP, yeni sürümünde küme başına kullanılabilir depolama alanında %400 artış, 10TB sürücüler sayesinde %67 daha fazla depolama düğümü kapasitesi, düğüm başına %55 daha fazla nesne kapasitesi ve basitleştirilmiş bir yazılım lisansı sunarak geliyor. Böylece genel buluta kıyasla 5 kattan daha az depolama maliyeti oluşturarak, toplam mülkiyet maliyetinde de genel buluta kıyasla büyük ölçekli şirketler özelinde %60’tan fazla tasarruf etme imkanı sunuyor.

Hitachi Data Systems Türkiye Genel Müdürü Cem Fındıkoğlu, HCP’nin getirdiği yeniliklerle ilgili olarak, “Benzersiz bir şekilde entegre çalışan Hitachi Content Platform portföyü sayesinde nesne depolama konusunda bir kez daha çıtayı yükseltmiş bulunuyoruz. Hitachi Content Platform, müşterilerimizin içerik merkezli mevcut uygulamalarını, yeni bulut ihtiyaçlarını ve iş yüklerini aynı ayda desteklemek için gereken ideal bir ekosistem sunuyor. Ayrıca kendi şartları dahilinde hibrit bulut depolamadan güvenli bir şekilde faydalanarak değişime daha hızlı ayak uydurmalarını ve masrafları optimize etmelerini sağlıyor” diyor.

HCP portföyü, silolara gerek bırakmayan, benzersiz bir uçtan uca çözüm olarak, iş birliğini teşvik ediyor; veri yönetişimini ve uyumluluğu mümkün kılıyor; hassas veriler için güvenli bir ortam sunuyor; özel, hibrit ve çoklu bulut ortamlarında yönetimi otomatikleştiriyor ve sofistike arama ve analitik özellikleri sayesinde değerli iç görülere ulaşılmasını sağlıyor. Portföy dahilinde, yazılım tanımlı nesne depolama için Hitachi Content Platform; dosya senkronizasyonu, paylaşımı ve veri koruma özellikleri için HCP Anywhere; esnek ölçekli bir bulut dosya geçidi olan Hitachi Data Ingestor (HDI) ve verinizden hızlı bir şekilde içgörüler elde etmenizi sağlayan Hitachi Content Intelligence bulunuyor.