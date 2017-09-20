Hitachi yeni dijital şirketi Hitachi Vantara’yı duyurdu

Kurulan yeni şirket, müşterilerine, ellerindeki verinin tüm potansiyelini kullanarak daha önce elde edemedikleri sonuçlara ulaşmaları konusunda destek olacak. Hitachi Vantara, iş dünyasının ve toplumun sorunlarını çözmeye odaklanacak.

Hitachi Ltd., Hitachi grup şirketlerinin inovasyon, geliştirme ve tecrübe alanındaki geniş portföyünden faydalanarak, ticari ve endüstriyel şirketlere veri odaklı çözümler sunmak üzere Hitachi Vantara adında yeni bir şirket kurduğunu duyurdu. Yeni şirket, Hitachi’nin operasyonel teknolojiler (OT) ve bilişim teknolojileri (BT) alanındaki sosyal inovasyon alanındaki kabiliyetlerinden yararlanmak üzere, Hitachi Data Systems, Hitachi Insight Group ve Pentaho’nun faaliyetlerini Hitachi Vantara adıyla tek çatı altında birleştirecek.

Hitachi Ltd. Başkanı ve CEO’su Toshiaki Higashihara, yeni şirket hakkında yaptığı yorumda, “Hitachi Vantara, Hitachi olarak müşterek kurumsal vizyonumuz olan Sosyal İnovasyon alanında ilerlemeye devam ederken, yeni bir dönemin başlangıcını temsil ediyor” dedi ve şöyle devam etti: “Hitachi, ellerindeki verinin gücünü anlamlı iş eylemlerine dönüştürmeleri konusunda müşterilerine uzun yıllardır yardım ediyor. Dünyanın dijital araçlar ve süreçlerle dönüştüğü bu günlerde, en güçlü dijital çözüm şirketlerimizi, müşterilerimizin faaliyetlerini üstel bir şekilde etkileyecek ve topluma fayda sağlayacak yeni bir Hitachi şirketi olarak bir araya getiriyoruz. Hitachi Vantara’nın oluşturulması, Hitachi’nin müşterileri ve ortaklarıyla işbirliği içerisinde bir şeyler yaratmaya ve nesnelerin interneti (IoT) çağı için gerçek bir inovasyon ortağı olmaya olan adanmışlığını gösteriyor.”