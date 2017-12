HP, BASE İstanbul’da genç yetenekleri destekliyor

HP, Türkiye’nin ilk kolektif Güzel Sanatlar Fakülteleri yeni mezunlar sergisi, BASE’in sponsoru oldu. Etkinlik kapsamında, HP, ZBook x2 ve Sprout Pro by HP isimli iki yeni ürünü genç sanatçılarla buluşturuyor.

BASE İstanbul Türkiye genelindeki tüm Güzel Sanatlar Fakültelerinden 2017 yılında mezun olacak öğrencilerin çalışmalarını aynı çatı altında bir araya getiriyor. Yeni mezun sanatçı adaylarını kamu, sanat sektörü, yaratıcı endüstriler ve medya ile buluşturmayı hedefleyen BASE etkinliğine sponsor olan HP, teknolojinin ve sanatın gücünü buluşturuyor.

Etkinlikte gerçekleştirilen HP Yaratıcılık Atölyesi’nde sanatçıların ZBook x2 ile yaptıkları HP’ye özel tasarımlar basılı ve dijital ortamda sergileniyor. Sergilenen tüm ürünler ise Sprout Pro by HP sayesinde dijital ortamda arşivleniyor. HP ZBook x2 ile tasarlanan ürünlerin satışlarından elde edilen gelir etkinliğin sonunda Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV)’na bağışlanacak.

HP sponsorluğu hakkında bilgi veren HP Genel Müdürü Filiz Akdede, “Güzel Sanatların her dalından yetenekli gençlerin eserlerini aynı çatı altında sanat dünyasıyla buluşturan BASE 2017’nin bir parçası olmaktan son derece gururluyuz. HP, sadece sunduğu yeni nesil teknolojiyle değil, elinden gelen tüm destek ile pek çok alanda, geleceğimizi oluşturan gençlerin yanında yer almaya çalışıyor. Bu kez sanatçılarımızı desteklemek için BASE 2017 sponsorları arasında yer aldık. Teknoloji ve sanatın buluşma noktasında yer almak bizler için de çok heyecan verici. HP’nin yaratıcılığa güç katan iki yeni ürününü etkinlik kapsamında sanatçılarımızla buluşturuyoruz. HP ZBook x2 ve Sprout Pro by HP adındaki inovatif ürünlerimiz ile tasarımcılar yaratıcı işlerini her zamankinden daha kolay yapabiliyor ve ilham veren yeni fikirleri hayata geçirip dünyayı zenginleştiriyorlar. Etkinlikte profesyonel uygulamalara ihtiyaç duyan sanatçıların, tasarımcıların ve dijital görüntüleme profesyonellerinin performans ve mobilite ihtiyaçlarını çözmek için tasarlanmış dünyanın en güçlü ve ilk ayrılabilir iş istasyonu olan HP ZBook x2 ve fiziksel dünya ile dijital dünyayı harmanlayan, 3D görüntü tarama özelliği ve görüntü düzenleme yazılımı ile nesneleri dijital olarak özelleştiren Sprout by HP ürünlerimiz tasarımcılarımızın deneyimlemesi için sergiliyoruz. Gerek ürünlerimiz gerekse sponsor desteğimizle genç tasarımcılarımızın yanında yer almaktan büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.

Ayrılabilir PC iş istasyonu HP ZBook x2

HP ZBook x2 PC, tasarımcıların Adobe Creative Cloud ve diğer profesyonel uygulamaların gücünü sınırsız kullanabilmesine imkan veriyor. Dünyanın ilk ayrılabilir iş istasyonu olan HP ZBook x2’nin performansı, üretkenliği artırıyor ve dijital tasarımcılara ya da yazarlara, ilham nerede ve ne zaman gelirse gelsin çalışabilme özgürlüğü sunuyor.

HP ZBook x2, tasarımcıların, rakiplerine kıyasla %73 daha fazla grafik performansı sağlayan başka herhangi bir ayrılabilir dizüstü bilgisayar ve NVIDIA Quadro® Graphics’den iki kat daha fazla hafızaya sahip, dört çekirdekli Intel® Core ™ işlemcileri ile zahmetsizce tasarım yapmalarına olanak tanıyor. Sessiz, çift fanlı aktif bir soğutma sistemi, ısıyı güçlü grafik kartı ve işlemciden dağıtmak için tasarlandı. HP, Adobe kullanıcıları da dahil olmak üzere yaratıcı topluluğun ihtiyaçlarını daha iyi karşılamak için, sanatçılara zamandan tasarruf sağlayan 18 kısa yol sunan özelleştirilebilir, uygulamaya duyarlı HP Quick Keys özelliğini geliştirdi.

HP’nin bugüne kadarki en kullanışlı mobil iş istasyonu HP ZBook x2, dört farklı modda çalışıyor: dizüstü bilgisayar, ayrık, yerleşik ve tablet. Üstelik cihaz; Adobe RGB’nin yüzde yüzüne göre kalibre edilmiş, 10 bit bir milyar renk HP DreamColor ekrana sahip, 14 inç diyagonal ve isteğe bağlı 4K çoklu dokunmatik ekrana sahip.



Fiziksel ve dijital dünyayı harmanlayan bilgisayar Sprout Pro by HP

Tepeden tırnağa yeniden tasarlanan Sprout Pro by HP, 2,2mm kalınlığında, 20 noktalı kapasitif dokunmatik Mat ekran ile donatılmış bulunuyor. Ekran 1080p’ye yakın yansıtma çözünürlüğü sunuyor. Gelişmiş teknolojiler ve yeni özellikler, eğitim, perakende ve üretim sektörlerinde yüksek görsellikte içerikler sunarak etkileşimli deneyimler yaratıyor ve fiziksel dünya ile dijital dünyayı harmanlıyor. Serinin bu üyesi Windows 10 Pro ile etkileşimi kolaylaştırırken, Sprout’un daha hızlı tarama ve bir ilk niteliğindeki yüksek hassasiyetli 3D tarama gibi kilit özelliklerine erişim sağlayan yazılımlar sunuyor. Ürüne, not alma ve tasarım için basınç duyarlılığına sahip Active Elektronik Kalem de dahil. Ürünün bu sürümü, Intel® Core™ i7 işlemci, 512GB SSHD depolama alanı, 16GB DD4-2400 bellek ve daha hızlı 3D tarama sağlayan NVIDIA® GeForce® GTX 960M ekran kartı ile donatılmış bulunuyor.