HP’den iş dünyası için VR Sırt Çantası

HP’den iş dünyası için VR Sırt Çantası
, 1 Ağustos 2017

Sanal bir savaş alanında eğitim almak isteyenler veya işbirliği yapmak isteyen profesyonelleri düşünen HP, bu amaçla iş dünyası için VR Sırt Çantası geliştirdi.


HP’nin çözümü Omen Sırt Çantası kadar gösterişli bir ürün olmasa da toz ve suya karşı dayanıklılığıyla askeri koşullara karşı oldukça uygun. Bunun yanında 16 GB video hafızasına sahip Quadro P5200 grafik kartı ve vPro özelliği barındıran dört Core i7 işlemci barındıran güçlü bir donanıma sahip.

HP’nin VR Sırt Çantası PC için tasarladığı taşıma yeleği.

Bu giyilebilir bilgisayar, HTC Vive Business Edition ile iyi bir entegrasyona sahip olmasına karşın, HP HTC Vive kullanılmasının zorunluğu olmadığını vurguluyor. HP’nin yeni ürünü Oculus Rift veya kullanan şirketin tercih ettiği herhangi bir VR gözlük ile uyumlu olarak kullanılabilir.

HP’nin Z VR Sırt Çantası PC olarak isimlendirdiği bu yenilikçi ürünü, Eylül ayında 3.299 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

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Tags: hp, Omen Sırt Çantası, VR Sırt Çantası

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