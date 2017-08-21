HP işletmeler için sanal gerçeklik çözümlerini tanıttı

HP; düşünceden üretime dönüşüm süresini azaltmak, gelişmiş eğitim prosedürleri oluşturmak ve son derece sürükleyici müşteri deneyimini yaratmak isteyen işletmeler için kendisini uzun vadeli yatırım ortağı olarak konumlandırarak, VR (sanal gerçeklik) ile ilgili birleşik yaklaşımlı ticari çözümlerini duyurdu.

Şirket bu stratejinin bir parçası olarak, dünyanın ilk profesyonel giyilebilir teknoloji ürünü VR PC1 bilgisayarı olan HP Z VR Backpack’i ilk kez dünyayla paylaşıyor. VR’nin tüm potansiyelini hayata geçirmek için hazırlanmış olan bu ürün, dünyanın en güvenli ve yönetilebilen giyilebilir VR PC’si2 olarak öne çıkıyor.

HP Inc.’nin EMEA İş İstasyonları, İnce İstemciler, Perakende Çözümleri ve Kapsayıcı Bilgi-İşlem Direktörü Gwen Coble, HP Z VR Backpack ile ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: “Sanal gerçeklik insanların öğrenme, iletişim kurma ve yaratma şekillerini tümden değiştiriyor. Bu teknolojiden en iyi biçimde yararlanabilmek için müşteriler ve ortaklar arasında işbirlikçi bir ilişkinin kurulması gerekiyor. Teknolojinin lideri olarak biz, müşterilerimize ticari VR çözümleri sunmak için doğru yenilikleri ve doğru ortakları bir araya getiriyoruz. Köklü geçmişimizdeki içgörü temelli inovasyon faaliyetlerimizle ve HP Z VR Backpack gibi yeni çözümlerimizle, müşterilerimizin geleceği yeniden şekillendirmek için bugünden kullanabilecekleri VR deneyimlerini güçlendiriyoruz.”

Ürün tasarımı, mimari, sağlık hizmetleri, acil durum çalışanlarının eğitimleri, otomotiv ve eğlence işletmelerinde ticari VR fırsatları sınırsız. VR gibi gelişen teknolojiler müşteriler için çığır açıcı deneyimler yaratıyor. Bu deneyimler, otomotiv galerilerinde satın alma deneyimini yeniden şekillendirme imkânından tutun hastanelerin personellere eğitim verme yollarını tümden değiştirebilmesine kadar ulaşıyor.

HP’nin VR yaklaşımı

HP’nin sanal gerçekliğe yaklaşımı, zengin ürün inovasyonu geçmişi ve köklü müşteri ilişkileri üzerine kuruluyor. HP; müşterilerinin endüstrilerini yönetmelerine yardımcı olan en kapsamlı teknolojileri sunarak, onların işletmelerinin bir uzantısı olarak çalışıyor. HP teknolojisi yalnızca ticari düzeyde güvenilirlik sağlamakla kalmıyor aynı zamanda tüm VR ekosistemini Intel, NVIDIA, Technicolor, Unreal, HTC Vive ve diğerleriyle buluşturan birinci sınıf ortaklıklar kuruyor.

Şirket, müşterileri ve ortaklarına ticari VR kullanım durumlarında mükemmel araçlar sunmak için kapsamlı sanal ve artırılmış gerçeklik teknolojilerine yatırım yapıyor. Bu çaba, HP’nin VR’ye olan uzun vadeli bağlılığını sağlamlaştırıyor ve müşterilerin işletmelerine güç katmak için VR’yi kullanmalarına yardımcı oluyor.

Bu yıl Palo Alto, Houston, Boise, Fort Collins, Stockholm, Londra, Paris, Barselona, Boeblingen, Pekin, Sidney, Tokyo ve Singapur’da olmak üzere 13 uygulama merkezi açılacak. Bu merkezler; müşterilerin HP’nin VR teknolojisini kullanarak üç boyutlu bir deneyim yaşamalarını, danışmanlık hizmeti almalarını ve VR cihazlarını kendi işletmelerindeki iş akışını kolaylaştırmak için en iyi nasıl uygulamaları gerektiğini öğrenebilmelerini sağlamak amacıyla tasarlandı.

Audi İşletme İnovasyon bölümünden Magdalena Maczkowski HP’nin VR teknolojisiyle ilgili şöyle konuştu: “Audi olarak yaptığımız işte sürücü koltuğuna her zaman inovasyonu ve müşteri deneyimini oturtuyoruz ve VR de bunu yapabilmemizin yollarından biri. HP gibi ortaklarımız, girişimlerimizi hızlandırmamıza destek olarak, her zamankinden daha fazla gelişmemize ve yenilikçi adımlar atmamıza olanak sağlıyorlar.”

Dijital Dönüşüm için Mobilite Şart – HP Z VR Backpack

HP Z VR Backpack çözümü, hareket etme özgürlüğü ve yüksek oktanlı görsel performans ile zengin deneyimin devamlılığını sağlıyor. Ayrıca yerleştirme kapasitesi de HP Z VR Backpack’i yönetilebilen, güçlü bir masaüstü bilgisayar deneyimine dönüştürüyor. Z VR Backpack, aşağıdaki kullanım örnekleri de dâhil olmak üzere birçok girişim ve işletme arasında daha güçlü VR deneyimleri için bir katalizör görevi görüyor:

• İşletmeler tehlikeli ortamlarda, tıp eğitiminde veya ağır/büyük ekipman operasyonlarında güvenli ve etkili simülasyon eğitimi sunmak için VR’yi kullanabilirler. Yüksek maliyetli hatalar, tüm bu ortamlarda, HP Z VR Backpack’in etkili VR eğitim çözümleri ile önlenebilir.

• Mimari bina geliştirme süreçlerinde, müşterilerin ölçekli sanal yürüyüşler yapmasını sağlamak, anlaşmanın hızla tamamlanmasına yardımcı olabilir.

• Ürün konseptlerinin gözden geçirildiği ürün geliştirme süreçlerinde, sanal ürün sergileme salonları sayesinde yönetici anlaşmaları yapılabilir ve yeni ürün tasarımları için imzalar atılabilir.

• Ticari eğlence alanında, canlandırıcı sanal gerçeklik deneyimlerini içeren, konuma dayalı yeni eğlence merkezleri artık HP Z VR Backpack ile gerçek olabilir.

İş istasyonu sınıfı HP Z VR Backpack ile VR’nin tüm potansiyeli hayata geçiriliyor. HP’nin tamamen üç boyutlu ve bağlantısız VR Backpack’i, ergonomik sırt çantası tasarımıyla oldukça hafif ve çalışırken değiştirilebilen pilleriyle kullanıcılarına sınırsız özgürlük sağlıyor. Kullanıcıların VR’de diledikleri kadar uzun süre çalışabilmeleri için kesintili düşen kareleri önlemeye yardımcı olan üst düzey işlem gücü ve en yeni yüksek duyarlıklı grafik çözümü sunuyor. Intel® Core ™ i7 vPro ™ işlemcisi, uygulamaları hızlı bir şekilde işleme gücü sağlıyor ve vPro yonga setini içeriyor. HP Z VR Backpack, 16 GB büyüklüğünde video belleği3 ve NVIDIA® Quadro® P5200 ile birlikte piyasadaki ilk giyilebilir VR bilgisayar olma özelliğine sahip. Son olarak sunduğu “docking” çözümüyle, dijital yaratıcıların güçlü masaüstünde içerik tasarımı ve giyilebilir VR bilgisayarı için buluşlarını hayata geçirmelerini, hızlıca ileri ve geri geçiş yapabilmelerini sağlıyor. HTC Vive Business Edition HMD (ayrı satılır), HP VR portföyünün bir parçasıdır. HP Z VR Sırt Backpack’in, eylül ayında EMEA’da KDV hariç 3.000 Euro’dan satışa sunulması planlanıyor. Veri sayfası burada mevcuttur.

HP VR ürün portföyü

HP’nin çok yönlü ve güçlü cihazları, müşterilerini VR içeriği oluşturup kullanma anlamında güçlendiriyor. HP’nin ticari sınıf ürünleri, yüksek düzeyde güvenlik, yönetilebilirlik, güvenilirlik ve ISV sertifikalı uygulamalar gerektiren kritik görevler için tasarlandı.

HP ZBook 17 Mobil İş İstasyonu, üstün güç ve performans sunuyor ve VR içeriğini sorunsuz 90 FPS VR deneyimiyle hayata geçirmek için en uygun beygir gücü ve grafik çözümleriyle yapılandırılabiliyor.

HP Z Masaüstü İş İstasyonları; görsel olarak uyarıcı, doğru ve çekici VR içeriğini yaratmak üzere tasarlandı. HP Z Masaüstü İş İstasyonları, en yeni işlemciler ve grafik kartları ile donatıldı ve grafik yoğun görevler için sessiz, serin ve güvenilir kalacak şekilde üretildi.

VR sertifikalı bir bilgisayar olan HP EliteDesk 800 G3 Tower, modern işyerleri için şık bir şekilde yeniden tasarlanan yüzde 26 daha küçük ana gövdede yüksek performans ve genişletilebilirlik sunuyor. Bu bilgisayar, teknolojisini geleceğe hazırlamak ve en son teknoloji kapasitesi sunmak isteyen şirketler için ideal.

OMEN X Compact Desktop, oyunculara etkileyici bir deneyim sunuyor. NVIDIA’nın fabrika hızaşırtma GPU’su ve çok yönlü form faktörü, cihazın herhangi bir yerde oyun oynamak için hızlıca takılıp çıkartılabileceği anlamına geliyor. Cihaz ayrıca bağlantısız bir müşteri VR oyun oynama deneyimi için sırt çantası olarak da kullanılabiliyor.