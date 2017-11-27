HP sahte baskı malzemelerine savaş açıyor

HP, sahte baskı malzemeleri üreten yerel işletmelerin yasadışı faaliyetlerini durdurmak için Türk yetkililerle birlikte çalıştığını açıkladı.

Yerel yetkililer ve HP’nin Sahtecilikle Mücadele ekibi, Eylül 2017’de, İstanbul’da yasadışı baskı malzemeleri satışı davası için harekete geçti. Gizli imalat faaliyetlerini saptamak için yapılan ortak çalışmaların bir parçası olarak; HP Sahtecilikle Mücadele uzmanları tarafından tespit edilen yasadışı malzemeler yetkili makamlar tarafından ele geçirildi. Bu işletmelerde, HP yazıcılarıyla kullanılmak üzere tasarlanmış sahte kartuşlar üretiliyordu.

Yetkililer, toplamda, satışa hazır 300 sahte toner kartuşu ve sahte ürünler üretmek için kullanılacak olan 23.700 yasadışı bileşeni ele geçirdi.

Sahte ürün üretimi bir suç olduğu gibi, bu yasadışı taklitler, kullanıcılar için performans ve güvenilirlik sorunlarına neden olabilecek çok sayıda problemi de açığa çıkarabiliyor. Ayrıca, sahte yazıcı mürekkebi veya toner kullanımı nedeniyle yazıcının bozulması durumunda, ürünün garantisi geçerli olmayacağı için de sorunlar yaşanabiliyor.

Öte yandan, orijinal HP ürünleri, icat ve testte uzun bir geçmişe dayanan HP’nin sıkı kalite ve güvenilirlik standartlarını karşılamak üzere tasarlanıyor. Sahte ürünlerden farklı olarak orijinal HP LaserJet ve HP mürekkep püskürtmeli kartuşları, üstün performans ve tutarlı sonuçlar sunuyor.

Son beş yılda EMEA bölgesinin tamamında, HP’nin desteğiyle yerel makamlar tarafından yaklaşık 12 milyon sahte ürün ve parça ele geçirildi. HP, ortakların stokları veya müşterilere yönelik şüpheli teslimatlarla ilgili 4500’ün üzerinde denetim ve teftiş gerçekleştirdi. HP, müşterilerini sahte baskı ürünlerinin potansiyel tehlikesinden korumak için çalışmalarına devam ediyor.

HP, Sahtecilikle Mücadele Programı kapsamında müşterilerine ve ortaklarına, sahte baskı malzemelerine karşı aktif olarak eğitimler veriyor. Ayrıca sahte HP baskı bileşenleri üreten yasadışı işlemleri tespit etmek ve sonlandırmak için yerel ve uluslararası kolluk kuvvetleri ile yakın işbirliği içerisinde çalışıyor.