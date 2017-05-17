HP, yeni nesil A3 yazıcılarını Türkiye’de satışa çıkardı

HP’nin yeni nesil A3 baskı portföyü performans, güvenlik, servis kolaylığı ve uygun maliyetle kurumsal baskı deneyimini dönüştürmeyi vaat ediyor. Yeni A3 MFP yazıcılar şu ana kadar aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 80’den fazla ülkede satışa sunuldu.

HP Inc., geleneksel A3 fotokopi makinesi kategorisinin A3 çok işlevli yazıcı (MFP) serisini yaptığı basın toplantısında tanıttı.

Basın toplantısında bir konuşma yapan HP Türkiye Genel Müdürü Filiz Akdede, pazar payı açısından hedeflerini gerçekleştirdikleri bir yılı geride bıraktıklarını ve IDC’ye göre 2016 yılında yazıcı pazarında %35’lik, PC pazarında ise %26’lık payla lider konumda yer aldıklarını belirtti.

Akdede şöyle devam etti: “Bağlantılı cihazların dünyası hızla büyürken siber saldırıların sofistike yapısı ve şiddeti de güçleniyor. Cihazları, verileri ve kimlik bilgilerini korumak teknolojide sürekli güveni sağlayacak bir zorunluluk ve kiminle, nasıl bağlantı kuracağımızı belirleyen bir gereklilik. HP olarak bilişim dünyasının geleceğini güvenlik altına alacak kayda değer ilerlemeler yapmak için ön safta liderlik ediyoruz. HP olarak, yeni cihazlar ve yeniden düzenlenen Yönetilen Baskı Uzmanlığı bayi programımızla sektörün ofislere yönelik en gelişmiş A3 MFP ve A4 lazer baskı çözümlerini sunuyoruz.”

HP Türkiye Baskı Sistemleri Kategori Müdürü Derya Özbek ise konuşmasında “Geleneksel fotokopi makinelerinin karmaşıklığı, tamir ve bakım süreçlerini müşterilerimiz ve iş ortaklarımız için verimsiz hale getiriyor. Üstün baskı teknolojimiz sayesinde, genel müşteri ve iş ortağı deneyimini geliştirirken yönetilen baskı ve belge servislerinin büyümesi için bir sıçrama tahtası görevini görecek yeni nesil A3 çok işlevli yazıcılarımızla bu statükoyu değiştirebiliriz. Baskı deneyimini yeniden tamamlamaktan kastımız da tam olarak bu. Kökten değiştirici teknolojilere ve birçok baskı seçeneğine sahip sağlam A3 MFP portföyümüzü, iş ortaklarımızın mevcut ve gelecekteki baskı ihtiyaçlarını karşılamaları için sunuyoruz. Bu portföyümüzün sevkiyatını, bu amaca ek olarak pazarı yeniden şekillendirme misyonu ile yapıyoruz. Büyük ölçekli ticari yazıcılarımızın bize kattığı engin bilgi sayesinde tasarımlarımızı geliştirdik, baskı hızını arttırdık ve daha düşük maliyette daha yüksek baskı kalitesini mümkün hale getirdik.” dedi.

Yeni nesil A3 çok işlevli yazıcılar

HP’nin A3 MFP portföyünün tamamı –üç adet PageWide platformu ve 13 LaserJet platformu da dahil olmak üzere- 54 farklı stok kalemi halinde sunulacak. Gömülü zımba istifleyici, delgeç, yüksek kapasiteli zımba / yığın ve broşür üreticileri gibi işlem seçenekleri en güçlü müşteri deneyimini sağlıyor. HP, geniş çeşitlilikte cihaz seçenekleri sunarak kanal ortaklarına, müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılamaları için fırsatlar ve fiyat esnekliği vaat ediyor.

HP PageWide Enterprise ve Pro platformları renkli baskıyı uygun maliyetli hale getirirken kendi sınıfındaki en hızlı baskı hızlarını sunuyor ve kendi sınıfındaki lazer cihazlara kıyasla daha az enerji tüketiyor.1, 2 Değişim gerektirebilecek yalnızca üç bileşene sahip basit HP PageWide mimarisi kanal ortakları için servis maliyetini azaltıyor. Tek ve çok işlevli cihazlar 40 ppm ila 60 ppm arasında değişen (Genel Ofis modunda 80 ppm’ye çıkabiliyor) baskı hızları sunuyor. HP PageWide Pro cihazlar 2017 ilkbahar aylarından itibaren satışa sunulurken, HP PageWide Enterprise cihazları 2017’nin sonbahar aylarında satışa sunulacak.

HP LaserJet Managed MFP’ler çok işlevli cihazlar olarak sunulacaklar. Renkli ya da tek renkli baskı ve 22 ppm ila 60 ppm arasında değişem baskı hızları cihazların özellikleri arasında. Yeni LaserJet’ler uzun yaşam ömrüne sahip bileşenler, hızlı tamir süreleri gibi avantajlarıyla 2017’nin ilkbahar aylarından itibaren satışa sunulacak.

HP Akıllı Cihaz Servisleri

HP, servis deneyimini olağanüstü seviyede geliştirmek için tasarlanan, bulut araçları ve cihaz tabanlı algılama kapasiteleri sunan HP Akıllı Cihaz Servislerini de duyurdu. Servisler, birçok servis ihtiyacını izleyip tanılayarak iş akışlarındaki kesintileri en düşük seviyeye indirirken maliyetleri de azaltıyor. Örneğin servis, servise gitmesi gereken parçaları henüz sorun çıkarmadan tahmin ediyor ve erken mürekkep ve toner değişiminin önüne geçiyor.

Akıllı Cihaz Servisleri yeni HP A3 LaserJet’lerin yanı sıra yeni HP A3 PageWide Enterprise ve Pro platformlarını destekliyor. Servisler ayrıca HP’nin mevcut FutureSmart yazıcı MFP’leriyle de uyumlu. Akıllı Cihaz Servisleri bu yönüyle iş ortaklarına ait filoların servis verimliliğini geliştirirken müşteri cihazlarının çalışabilirlik süresini de artıracak. Servisler, HP Orijinal sarf malzemelerini kullanan tüm sözleşme tabanlı cihazlar için nitelikli kanal ortaklarına herhangi bir ek maliyet yansıtılmadan sunulacak.

Birinci sınıf yazıcı güvenliği

Baskı güvenliği yeni HP A3 MFP’lerin tasarlanma süreçlerinde çok önemli bir rol oynadı. Müşteriler hem fikri mülkiyetlerini hem de hizmet verdikleri müşterilerin gizlilik kapsamındaki bilgilerini korumak istiyorlar. HP PageWide ve HP LaserJet Enterprise cihazlar, sektörün önde gelen gömülü güvenlik özellikleriyle donatılmış bulunuyor. Bunların arasında yer alan Sure Start, çalışma esnasında sızma tespiti, beyaz listeleme gibi özellikler ortaya dünyanın en güvenli yazıcılarının çıkmasını sağlıyor.3 HP PageWide Pro cihazlar, sınıfının en iyi güvenlik seviyesini sunacak. Özelliklerinin arasında güvenli başlatma ve donanım yazılımı bütünlük kontrolü de yer alıyor.4

Yeni HP PageWide ve HP LaserJet cihazlar HP’nin güvenlik servislerinin yanı sıra HP JetAdvantage yönetim portföyü ve aralarında sektörün otomatik baskı güvenliği uyum gözetimi sunan tek çözümü HP JetAdvantage Security Manager’ın dabulunduğu güvenlik yazılımları ile birlikte kullanılabiliyor.

HP’nin A3 MFP teknolojisinde öne çıkanlar:

• 16 adet yeni nesil HP PageWide ve HP LaserJet platformu fotokopi makinesi segmentine yenilik getiriyor

• Cihazlar, belgeler ve veriler tarafında birinci sınıf baskı güvenliği

• Servis ve sarf malzeme ihtiyaçlarını tespit etmek için bulut ve büyük veri analizi tabanlı gelişmiş izleme sistemleri

• Uygun maliyet

HP Finansal Servisler (HPFS) iş ortak ücretini ödeme konusunda destek olacak HP’nin yeni A3 MFP yazıcıların Türkiye satış fiyatları ise şu şekilde:

HP PageWide cihazlar 2700 USD + KDV’den başlayan fiyatlarla piyasaya sunulacak.

Yeni nesil HP A3 LaserJet MFP’ler ise 5.350 USD + KDV’den başlayan fiyatlarla piyasaya sunulacak.

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