HPE Aruba, Gartner’ın Magic Quadrant’ında ‘Lider’ olarak gösterildi

Aruba, Gartner’da ve kritik özellikler raporunda altı kullanım durumunun hepsinde ‘Lider’ olarak gösterildi

Bir Hewlett Packard Enterprise şirketi olan Aruba ilk kez, ‘Kritik Özellikler’ raporunda altı kullanım durumunun hepsinin üst üste konulmasından sonra Gartner’ın ‘Kablolu ve Kablosuz LAN Erişimi Altyapısı için Magic Quadrant’ında lider olarak gösterildi. Aruba, uzun süredir öncü olan Cisco’yu geride bırakarak, ‘Kritik Özellikler’ raporu ile birlikte altı kullanım durumunun hepsinde 1 numara oldu, burada altı kurumsal kullanım durumunda çeşitli ağ nitelikleri ile 16 üretici değerlendiriliyor. Tüm kullanım durumlarında bir üreticinin lider olması ilk kez görülen bir durum. Aruba, önceki ‘Kablosuz LAN Erişim Altyapısı için Gartner Magic Quadrant’ı da dahil olmak üzere, piyasada 12 yıldır art arda lider olarak konumlandırıldı.

Gartner, Aruba’nın her kullanım durumunda Cisco’dan daha yüksek puan aldığını, bunun bu araştırmanın dört sürümünde ilk kez olduğunu, kablolu ve kablosuz LAN erişimi için Aruba’nın dünyanın zirvedeki ağ üreticisi olarak konumlandığını belirtti. Rapora göre Aruba, piyasadaki en geniş kablolu ve kablosuz erişim katmanı portföylerinden birine sahip ve Gartner, kuruluşların bunu global olarak tüm kampüs dağıtımlarında düşünmelerini öneriyor.

Ayrıca,

• Aruba’nın AirWave ve ClearPass’ı, piyasada en tam çözümlerden biri olarak duruyor

• Gartner, konuk erişimi, cihaz profili oluşturma, duruş değerlendirmesi, işe alım ve işe alıştırma fonksiyonları sağlayan Aruba’nın ClearPass’inden müşterilerinin yüksek derece memnuniyetlerini bildirdiğini belirtiyor.

• Çok üreticili ortamlarda yönetimi basitleştiren ALE ve Cisco gibi HPE dışı cihazlar için de destek veren Aruba’nın yönetim ve servis uygulamaları (Airwave, ClearPass, IMC ve Meridian), önemli bir güç olarak gösteriliyor

• Niara ve Rasa Networks’ün satın alınması, Aruba’nın ağ trafiği ve güvenliği izleme özelliklerini güçlendiriyor