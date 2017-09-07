HPE Aruba, KOBİ’ler için yeni Wi-Fi çözümünü duyurdu

Bir Hewlett Packard Enterprise şirketi olan Aruba, küçük işletmelere güvenli ve güvenilir kurumsal bir Wi-Fi sağlamak için tasarlanmış olan, AP’lerin kolay kurulduğu ve pratik bir mobil uygulama içeren yeni Wi-Fi çözümünü duyurdu.

HPE OfficeConnect OC20, özel BT kaynaklarına sahip olmayan kurumlar için tasarlanmış, uygun maliyetli kablosuz bir çözümdür. OC20 ile küçük işletmeler veya onların kanal iş ortakları, bütün dikey endüstrilerdeki küçük işletmeler için tasarlanmış olan Wi-Fi’yi hızla kurup yönetebiliyor.

Aruba’nın yeni HPE OfficeConnect OC20 kablosuz çözümü, küçük işletmeler için teknik uzmanlık gerektirmeden yönetilmesi kolay, pratik ve uygun maliyetli bir kablosuz çözüm sunarak bu zorlukları gideriyor. OC20 AP’ler, ses, video ve bulut tabanlı uygulamalar da dahil olmak üzere günümüzün kritik iş uygulamalarını idare etmek için yüksek performanslı ve güvenilir Wi-Fi bağlantısı sağlıyorlar. Güçlü bir son kullanıcı deneyimi sağlamak için parazitleri en aza indirirken, kablosuz kapsama alanını ve performansı akıllıca optimize ediyorlar. Dahili web sitesi filtresi de, küçük işletme ağını uygun olmayan veya uyumlu olmayan web sitelerinin yanı sıra online tehditlerden korumak için, kötü amaçlı web sitelerine erişimi engelliyor.

Kurulum süresini azaltıyor

OfficeConnect mobil uygulamasını kullanarak, bir işletme veya bayi, bir ağı herhangi bir yerden birkaç dakika içinde yapılandırabilir ve izleyebilir. Birden çok ofis aynı anda yönetilebilir ve BT birimi veya kullanıcının kanal iş ortağı, ağı devre dışı bırakmadan, ağ değişikliklerine ve kesintilere uzaktan hızlı bir şekilde yanıt verebiliyor.

İşletmeler ağlarını genişletmeye hazır olduğunda, yeni OC20 AP’ler otomatik olarak ağa katılabilir ve önceden yapılandırılmış bir OC20 AP’den yapılandırma ayarlarını kopyalayabilirler. İşletme sahipleri veya onların kanal iş ortakları, markalı bir Wi-Fi deneyimi için kendi şirket logosunu da içeren, açık konuk erişimi, basit şifre ile giriş veya Facebook Wi-Fi oturumu açma seçenekleriyle isteğe bağlı ve ayrı bir konuk ağı yaratmak mümkün.

Uzaktan izleme ve sorun tespiti

OfficeConnect iOS veya Android mobil uygulaması, pratik olarak uzaktan izleme ve sorunların teşhisi olanağı sunuyor. Bir ağ sağlık panosu, kablosuz performans, aygıt sayısı ve Wi-Fi ağına kimin bağlı olduğu gibi konularda bir bakışta ağ hakkında bilgilerin görülebilmesini sağlıyor.

Aruba, OC20 Erişim Noktasına ek olarak, küçük işletme ağlarının güvenliğini sağlayan ve onları genişleten OfficeConnect 1920S anahtarını da sunuyor. 1920S ayrıca, OfficeConnect mobil uygulaması ile de izlenebiliyor.

