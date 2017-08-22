HP’nin en güçlü oyun dizüstü bilgisayarı: OMEN X

HP, bugüne kadarki en güçlü oyun dizüstü bilgisayarı olan OMEN X’i piyasaya sundu. OMEN etkileyici tasarımı ve sahip olduğu yeni donanımıyla dikkat çekiyor. İşte tüm detaylar.

Rekabetçi oyuncular, oyun müsabakalarını kazanabilmek adına en iyi çerçeve hızlarını ve tepki kabiliyetini sağlamak için optimum ve yapılandırılabilir masaüstü düzeyinde performans talep ediyorlar. Ayrıca mobilite için performansı tehlikeye atmayan bir cihazı istiyorlar. HP, oyuncuların en üst düzeyde nasıl rekabet ettiğini inceleyerek; yüksek kalitede parçalar, gelişmiş termal çözümler, hızlı ve duyarlı ekranlar, tamamen özelleştirilebilir bir mekanik klavye ve oyuncuların Omen X’in sınırlarını zorlamalarını sağlayan yazılım araçları sunarak oyuncuların ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir cihaz geliştirdi.

HP, OMEN X Dizüstü bilgisayarının özellikleri şu şekilde;

• OMEN Komuta Merkezi Yazılımı, kullanıcıların ince ayarlar yapmasına imkan tanıyarak CPU hız artırımını yönetmelerini sağlıyor ve bu sayede donanımdan en üst seviyede performans almalarını mümkün hale getiriyor. Ayrıca bu yazılım, çevrimiçi oyunlarda gecikmeyi azaltmak için oyun ağ trafiğini bir ağ güçlendiricisi ile optimize ediyor ve özelleştirilebilir sistem aydınlatması ile oyunlarda kontrolü oldukça kolaylaştırıyor.

• Intel’in® kilidi açılmış 7. nesil Intel® Core ™ i7 CPU’sunun yanı sıra DDR4-2800’e kadar bellek hız artışı ve test edilmiş profiller için XMP bellek seçenekleri ve 4K çözünürlükte akıcı veya çok oyunculu oyunlar için ideal olan NVIDIA® GeForce® GTX 1080’e kadar hazır hız artırımı yapılabilen grafik işlemciler bulunuyor.

• Ultra hızlı önyükleme ve oyun yüklemesi için RAID0 SSD seçeneği ve hızlı yanıt verme ve büyük depolama kapasitesi için PCIe SSD + HDD depolama seçenekleri sunuyor.

• Hava akışını artırmak ve ısı transferini iyileştirmek için GPU ve CPU’dan dört köşeye monte edilmiş radyatör, yüksek performanslı fanlar ve dört adet 3.5 mm ısı borusu ile entegre buhar odacığı da dahil olmak üzere, üst düzey donanımın fabrika ayarlarının ötesine geçmesini sağlayan termal yönetim sağlanıyor.

Oyun, kapsamlı bir deneyimdir; bu nedenle HP’nin OMEN X Dizüstü bilgisayarı tüm ayarlarıyla sanal gerçeklik gözlüğüne (VR) hazır hale getirilmiş ve oyunun seviyesini artıran ve tam odaklanma için dikkat dağıtıcı unsurları sınırlayan özellikler içeriyor:

• Mekanik ve RGB LED arkadan aydınlatmalı klavye, yoğun oyun seansları için anında geri besleme ve rahatlık sağlamak için dokunma hissi ve mekanik anahtarlı 2.5 mm’lik tuşlar içeriyor. Ayrıca, özelleştirilebilir tuş haritaları için RGB LED; bağımsız, programlanabilir makro tuşlar ve çoklu tuş kullanımı için her tuşta gölgelenme önleyici işlevler bulunuyor.

• Yüksek çözünürlüklü oyunlar için 17 inç diyagonal 4K ekran seçeneği veya hızlı yenileme oranları ve pürüzsüz görseller için 120Hz 1080p ekran seçenekleri bulunuyor. Tüm konfigürasyonlar NVIDIA G-Sync™ teknolojisini kullanarak daha az görüntü yırtılması yaşanmasını sağlıyor.

• DTS Kulaklık: X®, herhangi bir kulaklık setiyle simüle edilmiş surround sesleri ve Bang & Olufsen ile tasarlanan HP Çift Yönlü Hoparlörlerinin birinci sınıf ses kalitesini sunuyor.

• HP Audio Boost, hoparlörlere aşırı yüklenmeden seste en üst performansı sağlıyor.

• Kişiselleştirilmiş ve bireysel oyun için özelleştirilebilen, özel aydınlatma ve alüminyum kaplama ile premium bir görünüm ve his için tasarlanan dizüstü bilgisayarın içini yarı saydam bir ekrandan görmek de mümkün.

• HDD, SSD’ler ve RAM’e tek erişim paneli sayesinde kullanıcılar değiştirilebilir donanımlara kolayca erişebilir.

• Çok sayıdaki bağlantı noktası seçeneğiyle dört harici ekrana kadar destek sunuluyor.

• Üç adet USB 3.0 Tip A, iki adet Thunderbolt ™ 3 sertifikalı USB 3.1 TypeC ™, HDR desteği olan HDMI 2.0a, Mini DisplayPort ™, RJ45 ve çok formatlı medya kartı okuyucusu ile çeşitli oyun aksesuarlarına bağlanılabilir.

• En yeni oyun kulaklık setlerini ve harici hoparlörleri desteklemek için ayrı mikrofon girişli ve kulaklık jaklı (giriş / çıkış) iki ses jakı bulunuyor.

OMEN X Dizüstü bilgisayarının Kasım ayında EMEA’da 2.799 € ‘dan başlayan fiyatlarla satışa sunulması bekleniyor.