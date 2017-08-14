HSBC ile IBM, bilişsel zeka çözümü geliştirdi

HSBC, IBM ile birlikte uluslararası ticarette her gün kullanılan milyonlarca belgenin otomatik ve kolayca işlenmesine yardımcı olan yeni bir teknoloji geliştirdi.



HSBC Grubu, IBM ile birlikte küresel ticareti binlerce işletme için daha güvenli ve daha verimli hale getirmek için optik karakter tanımayı (OCR) gelişmiş robot teknolojisiyle birleştiren bilişsel zeka çözümü geliştirdi.

Her yıl müşterileri için 500 milyar doların üzerinde ticaret finansmanı sağlayan HSBC Dış Ticaret ve Faktoring ekibi, ambalaj listesi faturasından sigorta sertifikasına kadar uzanan farklı tipteki yaklaşık 100 milyon sayfalık belgeyi manuel olarak inceleyip işleme koyuyor.

Söz konusu belgelerdeki önemli verileri bankanın sistemlerine aktarmadan önce belirlemek, sayısallaştırmak ve ayrıştırmak için IBM’in akıllı bölümlendirme ve metin analizi gibi gelişmiş analitik teknolojilerini kullanan yeni çözüm, sistemde yer alan verilerin doğruluğunu artırırken çalışanlara daha fazla katma değerli işler için vakit yaratıyor.

“Ortalama bir ticari işlem, 15 farklı belgedeki 40 sayfayı gözden geçirerek 65 veri alanının çıkarılmasını gerektiriyor” diyen HSBC Grubu Dış Ticaret ve Faktoring Başkanı Natalie Blyth; “Bu süreci sayısallaştırarak, hem alıcılar hem de tedarikçiler için işlemleri daha hızlı ve daha güvenli hale getirirken sektörümüze öncülük ediyoruz. Aynı zamanda büyük ölçekli veri yönetimi becerimizi geliştirerek mevzuat uyum risklerini de azaltıyoruz” dedi.

IBM Analytics ECM Çözüm Mimarı ve Finansal Sektör Uzmanı Roger Welch de konuyla ilgili olarak “Sorun, son derece değişken içeriğe sahip yarı yapılandırılmış belgelerin analog süreçle nasıl elde edileceği. Bu konuda kimsenin tatmin edici bir cevabı bulunmuyor. Tecrübelerimize göre, bugüne kadar hiçbir dış ticaret finansmanı çözümü bu kadar başarılı olamadı” dedi.

HSBC söz konusu teknolojiyi halihazırda Asya, Avrupa, Amerika ile Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesindeki çeşitli pazarlardaki İngilizce ithalat ve ihracat faturalarını analiz etmek için kullanıyor. Ekip, çözümü geliştirerek Fransızca, İspanyolca ve Çince gibi daha fazla sayıda dilde hazırlanmış ve daha geniş yelpazede yer alan çeşitlilikteki belgeleri okuyabilmesini hedefliyor.