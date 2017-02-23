HSBC internet ve mobil bankacılıktan çekiliş kampanyası

HSBC internet ve mobil bankacılıktan çekiliş kampanyası
, 23 Şubat 2017

HSBC Türkiye, Bireysel İnternet Bankacılığı ya da Mobil Bankacılık uygulamalarından 31 Mart’a kadar para transferi veya kredi kartı ödemesi gerçekleştiren müşterilerine çekiliş ile 5 adet iPhone 7, 5 adet iPad Mini, 10 adet Apple TV’den birini kazanma fırsatı sunuyor.

HSBC Bireysel İnternet ve Mobil Bankacılık uygulamalarında, kampanya kapsamında her bir para transferi veya kredi kartı ödeme işlemi için ekstra çekiliş hakkı kazanılıyor. Kampanyaya katılım bir takvim ayı içerisinde gerçekleştirilecek her bir işlem için bir çekiliş hakkı (EFT, Havale, Kendi Kartına Ödeme, Başka Karta Ödeme) ile sınırlı.

Kategoriler Haber
Tags: hediye kampanyası, HSBC Türkiye, kampanya, mobil bankacılık, uygulama

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Computerworld Türkiye

Computerworld Türkiye

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