HTC 11 resmen tanıtıldı! İşte HTC U11’in özellikleri

HTC’nin merakla beklenen yeni amiral gemisi HTC U11’i tanıttı. İşte HTC U11’in özellikleri



HTC, yeni sıkıştırma etkileşimine sahip dünyanın ilk akıllı telefonu HTC U11’i tanıttı. HTC U11 tutkuyu, yaratıcılığı ve bireyselliği yansıtan tasarımı, malzemesi ve sunduğu deneyimler ile şimdiye kadar bir akıllı telefonun sunduğu en ileri özellikleri bir araya getiriyor.

HTC U11, akıllı telefonlara yeni bir standart getiriyor. HTC U11’de bulunan özelliklerden HTC Edge Sense, telefonla dokunmatik etkileşimin yeni boyutunu temsil ediyor. Liquid Surface ise kullanıcıyı yansıtan çarpıcı ve benzersiz bir tasarım. HTC USonic, şimdiye kadarki en gelişmiş kulaklığımız artık aktif gürültü önleme özelliğine sahip. HTC U11’de bulunan Muhteşem kameralar ile şimdiye kadar bir akıllı telefon için verilmiş en iyi bağımsız derecelendirme notuna sahip1. HTC U 11, HTC Sense Companion, Google Assistant ve Amazon Alexa ile daha akıllı ve daha yardımcı bir akıllı telefon2 sunuyor.

U Touch

HTC Edge Sense doğal dokunma hissini telefonunla tamamen yeni, sezgisel ve devrimsel bir etkileşime dönüştürüyor. Basit bir sıkıştırma ile HTC Edge Sense, fotoğra çekme, Facebook açma veya istenen uygulamalardan herhangi birini başlatabiliyor. Böylece kullanıcının telefonuyla benzersiz ve sezgisel bir şekilde etkileşime girmeni sağlıyor. Örneğin, HTC Edge Sense ile fotoğraf makinesini başlatmak hiç olmadığı kadar kolay. Kamera uygulamasını başlatmak için düğmelere veya garip el pozisyonlarına artık gerek kalmıyor. Poz verirken telefonunu düşürmekten endişelenmeye de gerek yok. Fotoğraf çekmek için telefonu kaldırmak, gülümsemek, telefonu sıkmak yeterli. HTC U11’de mesajları da daha önce olduğundan daha hızlı ve daha kolay göndermek mümkün. Hareket halindeyken bile mesaj göndermek için, Edge Sense’in sesi yazıya çevirme özelliği kullanılarak yavaşlamaya gerek kalmadan mesajlar gönderebiliyor. Hareket halindeyken bile mesaj atmak için HTC U11’i hafifçe sıkmak ve mesajı söylemek yeterli.

HTC U11’deki sıkıştırma hareketini özelleştirmek de mümkün. Örneğin sadece sıkıştırarak e-posta uygulaması ya da sevilen bir oyun açılabilir, ya da önceden atanmış seçeneklerden biri çalıştırılabilir. HTC Edge Sense, daha fazla dokunmatik kontrol imkanı da sunuyor. Bunun için, ileri dokunma özelliği etkinleştirip “kısa sıkma” ve “sıkıştır ve tut” şeklinde farklı fonksiyonları kullanılabiliyor. HTC Edge Sense özelliği, cihazın yanlarına uygulanan basınca tepki verdiği için neredeyse her durumda kullanılabiliyor. Bu özellik, eldiven giyerken ya da kar veya yağmur gibi normalde dokunmatik düğmelerde sorun yaratan durumlarda kullanım imkanı sunuyor.

HTC U11’in likit cam yüzeyi Optical Spectrum Hybrid Deposition kullanılarak etkileyici görünüm için yaratıldı. Yüksek yansıtma özelliğine sahip değerli minerallerin telefonun arka yüzeyinde çoklu katmanla bağlanması, her açıdan ışığın kırılımını değiştiren çarpıcı ve canlı renkler sunuyor. HTC U11’in yeni kusursuz kavisli görünümü hem ön hem arkada 3D cam kullanılarak yakalandı. Camın yüksek ısı ve basınç ile işlenmesi ile ortaya çıkan benzersiz 3 eksenli simetri sayesinde telefon her açıdan ince ve zarif bir görünüm veriyor.

HTC U11, 5,5” Quad HD çözünürlüğünde 3D cam ekranı ile güneş ışığında bile canlı ve net görüntüler sağlıyor. En iyi görüntü ve gerçek renk sunumu ile daha net bir tam ekran deneyimi yaşatan ekran, kesik resimleri ya da kıvrımlı bir ekranların kenarlarda oluşan renk bozulmalarını önlüyor. Ayrıca, HTC U11 suya da dayanıklı.3. HTC U11 kullanıcılarının su sıçramasından, su dökülmesinden ya da telefonun suya düşmesinden korkmasına gerek yok.

Hayran bırakan fotoğraflar

HTC U11, bağımsız DxOMark3 derecelendirmesinde hem fotoğraf hem de video için bir akıllı telefon kamerasının şimdiye aldığıkadar aldığı en yüksek skora ulaştı. Çok eksenli optik sabitleme sistemi ve tüm aydınlatma koşullarındaki süper hızlı otofokus, kamerayı hızlandırıyor, resimleri net, videoları düzgün hale getiriyor. Gelişmiş kamera ve video görüntüleri için, HDR Boost ile gecikme olmaksızın beyaz dengesi iyileştirme, parazitleri önemli ölçüde azaltma ve mükemmel ayrıntı koruması ile daha dinamik bir pozlama aralığı sunuluyor. HTC U11, HDR’ın hiçbir avantajından ödün vermeden Auto HDR Boost özelliğini de kullanabiliyor. HDR Boost, karanlık gölgeleri ve en parlak noktaları ölçüp çoklu çekimler yaparak daha net ve daha dengeli fotoğraflar sunuyor. HTC U11 dokuları ve renkleri de geliştiriyor, görünen ayrıntıları detaylandırıyor ve her çekimde en iyiyi sunuyor; üstelik video kalitesini artırmak için de aynı tekniği kullanıyor. Zamansal Parazit Azaltma özelliği ise, istenmeyen parazitleri gidermek ve en net videoyu sağlamak için otomatik olarak önceki ve sonraki karelerdeki bilgileri kullanıyor.



HTC U11, ciddi fotoğrafçıları çok sevindirecek özelliklerle geliyor. HTC U11, en iyi DSLR fotoğraf makinelerinde bulunan tam sensörlü otomatik odaklama teknolojisine sahip yeni UltraHızlı OtoFokus’u beraberinde getiriyor, böylece çabuk ve keyifli bir performans ile belirgin şekilde daha hızlı odaklanmadan yararlanmak mümkün oluyor. Ayrıca, HTC U11’in olağanüstü optik ve elektronik görüntü sabitleme sistemi, fotoğraf ve videoları el titremelerinde bile sabit ve net tutuyor. Yeni ön kamera, gece veya gündüz parlak selfie’ler için yüksek çözünürlüklü 16MP ile detaylı çekimi ve UltraPixel ışık hassasiyetini birleştiriyor. Aynı zamanda ana kamera gibi güçlü HDR Boost ve parazit azaltma özelliklerini kullanıyor.

Kullanıcıya özel ses akordu

HTC U11, HTC USonic’in son sürümünü sunuyor ve hem Aktif Gürültü Önleme hem de sesi eşsiz kişisel duyma yetilerine göre ayarlayabilme özelliğini bir araya getiriyor. USonic kulaklıklar dahili mikrofonları ve USB-C data bağlantısını kullanarak gelişmiş sonar benzeri teknolojisi ile kulağının iç yapısının haritasını çıkarıyor ve sesi kişisel biyolojine göre ayarlanmış özel ses profiliyle sunuyor. Bu özellik, sadece kullanıcısına özel, inanılmaz seviyede kişisel ve optimum dinleme deneyimi sağlıyor. USonic ayrıca etraftaki rahatsız ve dikkat dağıtan sesleri azaltan Aktif Gürültü Önleme özelliğini ne sahip. Böylece USonic ile sadece müziğe odaklanmak mümkün. Aktif Gürültü Önleme özelliği, çevresel ses seviyelerini sürekli olarak izliyor ve sesi hızla rahatsızlık veren yeni dış seslere göre ayarlıyor. Bu da, sadece müziğe, videolara veya oyunlarına odaklanmayı sağlıyor.

HTC, BoomSound Hi-Fi hoparlörlerini de daha fazla ses ve daha iyi dinamik ses aralığı sunacak şekilde geliştirdi. Üst kısımdaki tweeter artıki seslerin daha zengin çıkmasını sağlayan akustik bir bölmeye sahip. Alt tarafta bulunan woofer ise daha net, daha derin ve daha yüksek bas tonları için yeni bir hoparlör ve gelişmiş manyetik devre tasarımına sahip. BoomSound’un gücüne inanmak için onu gerçekten duymak gerekiyor. HTC U11 ayrıca, en iyi şekilde konumlandırılmış çok yönlü dört mikrofon ile yeni Akustik Fokus teknolojisini birlikte kullanarak en iyi 3D ses kayıt kalitesini sunuyor. HTC U11’in mikrofonları her yönden sesi kaydetmek için birlikte çalışıyor. Akustik Fokus ile istenen nesneyi hedeflemek, istenen sesleri yükseltmek için videoyu yakınlaştırma özelliğini kullanmak mümkün. Ayrıca, diğer cihazlarla geniş uyumluluk ve mükemmel ses performansı sunan dâhili DAC’a sahip USB-C’den 3.5 mm jack girişi dönüştürücüsü de kutu içeriğinde sunuluyor.



Akıllı dijital arkadaş

HTC U11 üç beynin gücünün birleştirerek üç akıllı asistan sunuyor: HTC Sense Companion, Google Assistant, ve Amazon Alexa. HTC Sense Companion, her zamankinden daha akıllı duruma getirildi. Böylece, kullanıcısına her geçen gün daha fazla kolaylık sunabilmek için seni ve günlük rutinlerini zamanla tanır hale gelecek. Örneğin HTC Sense Companion, o gün herhangi bir randevu olup olmadığını takip ediyor ve telefonunu şarj etmeyiya da yanına bir güç bankası almayı hatırlatıyor. Önemsiz dosyaları ve kullanılmayan uygulamaları daha fazla boş alan için temizlemeni önererek telefonun optimum hızda çalışmasını sağlıyor. Kötü hava koşulları için ne giyilmesi gerektiğini, kişisel spor hedeflerine göre gelişim sürecini takip etmeyi sağlıyor, yemek vaktinde etraftaki en iyi restoranları öneriyor5.

HTC U11, Android’in en yeni sürümünü çalıştırıyor, bu nedenle aynı zamanda Google’ın desteklediği yardımcı kişisel asistanı Google Asistan’ı da sunuyot. HTC U11, ayrıca Amazon Alexa’yı destekleyen ilk telefon. Alexa, “Alexa, bugün hava durumu nedir?” gibi sorular sorarak veya “Alexa, oturma ışıklarımı aç” gibi komutları söyleyerek, akıllı ev ürünlerini kontrol etmeyi kolaylaştırıyor; ihtiyaçlara cevap verecek, haber, hava durumu, müzik ve Alexa mağazasındaki 12.000’den fazla özelliği kullanmayı sağlıyor. Alexa sesli servis şu anda ABD, Birleşik Krallık ve Almanya’da kullanılabiliyor.

Güçlü ve hızlı

HTC U11, tamamen Qualcomm® Snapdragon 835 işlemcisi ile dünya çapında piyasaya çıkan ilk akıllı telefon olma özelliğini taşıyor. Sekiz çekirdekli işlemci, dünyanın her bölgesinde, olağanüstü hız, çığır açan grafikler, etkileyici performans ve çarpıcı bir pil ömrü sunar. Her HTC U11, aynı zamanda bu çok hızlı işlemci hızını en hızlı bellek performansıyla eşleştirmek için UFS 2.1 bellek içeriyor. HTC U11, yıldırım hızında müzik ve video indirmeleri için fiber optik hızlar sunmak ve web, sosyal medya siteleri veya web sitelerine hemen erişmek için tasarlanmış entegre Snapdragon X16 LTE modem ile Gigabit Sınıfı LTE (1Gbps’ye kadar) özelliklerine sahip. HTC U 11’in muhteşem kamerası ve inanılmaz HTC USonic sesi ile gelen süper hızlı işlemci, uygulamalar, oyunlar, fotoğraflar, müzik ve eğlence için çok fazla depolama ihtiyacı anlamına geliyor. Bu nedenle HTC U11, 4GB RAM / 64GB depolama alanı sunuyor.

HTC U11’de ayrıca, gelişmiş gizlilik ve güvenlik için parmak izi okuyucu da bulunuyor. Parmak izi okuyucu, sadece birkaç kolay adımda ayarlanıyor ve telefonun kilidini parmak ucuyla aşmayı sağlıyor. Bu özellik, not almayı, fotoğraf çekmeyi veya istenen herhangi bir şeyi telefonda yapmayı daha kolay ve hızlı hale getiriyor.

HTC U11, Haziran 2017’den itibaren mavi, siyah ve beyaz renkleri ile Türkiye’de satışa sunulacak.

(Basın bülteninden derlenmiştir)