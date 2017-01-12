HTC U Ultra tanıtıldı! İşte özellikleri

HTC markasının merakla beklenen yeni akıllı telefon modeli HTC U Ultra duyuruldu. İşte yeni HTC U Ultra özellikleri

HTC, 2017’ye çok hızlı bir giriş yapmış oldu. Şirketin yeni amiral gemisi U Ultra, 5.7 inç’lik bir ekrana sahip. Cihazda ikinci bir ekran bulunuyor. Bu ekrandan bildirimler, kısayollar, hava durumu, batarya, tarih ve saat gibi bilgilere erişilebiliyor. 2560 x 1440 ekran çözünürlüğünde ekranın ön kısmında yer alan bu ikinci ekranın boyutu 2.05 inç ve 160 x 1040 çözünürlük sunuyor. Ekran ise Corning Gorilla Glass 5 teknolojisi ile korunuyor.



Cihazın diğer teknik donanımlarında Snapdragon 821 yonga seti ve 4 GB LPDDR4 RAM bulunuyor. Telefonda 16 MP ön kamera, arka tarafta ise F/1.8 diyafram değerine sahip OIS destekli 12 MP kamera yer alıyor. 64 ya da 128 GB depolama alanına sahip cihazda microSD kartı desteği bulunuyor. Android 7.0 işletim sistemiyle gelen cihaz 3000 mAh’lik bir batarya bulunuyor. Cihazın yenilikleri arasında Sense Companion adında bir yapay zeka sistemi var. Sistem kullanıcının alışkanlıklarını öğreniyor ve sonrasında önerilerde bulunuyor.

Mavi, siyah, pembe ve beyaz olmak üzere 4 farklı renk seçeneği ile gelen cihaz 750 dolar olan başlangıç fiyatıyla Mart ayında satışa sunulacak.