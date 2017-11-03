HTC U11+(Plus) resmen duyuruldu. İşte fiyatı ve özellikleri!

HTC yeni Android akıllı telefon modeli HTC U11+ duyuruldu. İşte yeni HTC U11+ özellikleri ve fiyatı…

Cihazın özellikleri genelde anlamda U11 modeliyle aynı olsa da, bazı kısımlarda yapılan önemli değişiklikler ile dikkat çekiyor. U11+’da 6 inçlik 18:9 görüntü oranı bulunan bir ekran yer alıyor. 2880×1440 piksel çözünürlüğüyle gelen ekranda OLED ekran yerine inç başına düşen 536 pikselin bulunduğu Super LCD 6 ekran paneli bulunuyor.

Donanım olarak Snapdragon 835 işlemci ve 6 GB RAM ile gelen HTC U11+’da microSD kart desteğiyle beraber 128 GB dahili depolama alanı bulunuyor. U11 modelinde bulunan alüminyum ve cam arka panel tasarımına U11+ modelinde kullanmayı sürdüren HTC, cihazda Seramik Siyah ve Şeffaf Siyah arka panel seçeneklerini sunuyor.

U11’e göre daha büyük bir batarya ile gelen U11+’ta 3930 mAh gücünde bir batarya kullanılıyor. Daha büyük bir batarya ile HTC U11+’ın bütün gün boyunca kullanılabilir olması bekleniyor. HTC U11+, Android Oreo işletim sistemiyle beraber HTC Sense kullanıcı arayüzü ile birlikte gelecek.

Kamera olarak HTC U11+’ta U11 modelinde bulunan kameraların aynısı yer almayı sürdürüyor. Cihazın arkasında 12 MP çözünürlüğünde bir kamera yer alırken, önünde ise 8 MP çözünürlüğünde bir kamera yer alacak. BoomSound HiFi ile U11’e göre yüzde 30 daha yüksek ses sunacak U11+’ta kulaklık girişi yer almayacak. Cihazın kutusunda bulunması beklenen Usonic kulaklığın kullanıcılara kaliteli bir ses deneyimi sunması bekleniyor.

HTC U11+, 20 Kasım itibariyle Avrupa’da 799 avro fiyat etiketiyle ön siparişe sunulacak. HTC U11+’ın ülkemize ne zaman geleceği ve satış fiyatı hakkında bir bilgi bulunmuyor.