Huawei 2017 ilk yarı sonuçlarını açıkladı

Huawei, 2017 ilk yarı yıl ticari faaliyet rakamlarını açıkladı.

Huawei, bu yılın ilk altı ayında, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 15 artışla 283.1 milyar CNY gelir elde etti. Şirketin faaliyet karı yüzde 11’di.

Huawei, faaliyetlerinin verimliliğini ve kalitesini artırmaya devam etti ve 2017 yılının ilk yarısında üç iş grubunda da güçlü bir büyüme gerçekleştirdi. Şirketin şu anki ivmesini koruması ve yılı olumlu bir mali pozisyonda tamamlaması bekleniyor.

Telekomunikasyon alanında Huawei, müşteri başarısı elde etmeye ve küresel operatörlerin tüm sektörlerde dijital dönüşüm sağlamasına yardımcı olmaya odaklanmayı sürdürüyor. Huawei’nin iş çözümleri, telekom operatörlerinin altyapı maliyetlerini baştan sona düşürmesine yardımcı oluyor. Şirket, 5G’de işbirliğine dayalı yenilikçilikte lider konumda. 4.5G’de yenilik yapmaya devam ediyor ve video, B2B ve nesnelerin internetinden (IoT) kaynaklı temel fırsatları yakalamayı sürdürüyor. Operatorler, Huawei’nin desteğiyle tamamen bulut ağları kuruyor ve mevcut ağlarının potansiyelini açığa çıkarıyor. Huawei ve operatörler ile değer odaklı büyüme yolunda ilerliyor.