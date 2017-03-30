Huawei açık laboratuvar çalışmasına 200 milyon dolar yatıracak

Avrupa ve Güney Afrika başta olmak üzere 2017’de 7 yeni “OpenLabs” kurmayı hedefleyen Huawei, 3 yıl içinde 15 yeni laboratuvar açılışı gerçekleştirerek 200 milyon dolarlık yatırıma imza atacak.

Almanya’nın Hannover kentinde yapılan CeBIT fuarında OpenLab programına ilişkin bilgiyi kamuoyuyla paylaşan Huawei, 3 yıl içinde 15 yeni açık laboratuvar çalışmasına 200 milyon dolar yatıracak. 2017’de Londra, Paris, Moskova, Johannesburg şehirleri ve Güney Afrika’da olmak üzere 7 yeni ’OpenLab’ kurmayı planlayan Huawei, 2019’un sonu itibarıyla bu sayıyı 12’ye ulaştıracak ve sonrasında da 20 laboratuvara sahip olmayı planlıyor. Huawei, bu program dahilinde dünya genelinde 1000 civarında yetenekli insanı görevlendirecek.

Bu sayede dünya çapında çok sayıda endüstri ortağıyla çalışma fırsatı bulacak ve endüstrinin ekosistemini geliştirirken dijital dönüşüme katkıda bulunarak müşteri odaklı yenilikçi çözümler üretecek.

Huawei, Çin’in Suzhou kentinde, Almanya’nın Münih, Meksika’nın Mexico City şehirlerinde, Singapur ve Dubai ile Birleşik Arap Emirlikleri’nin dahil olduğu 5 kentte açık laboratuvarlar kurdu ve işletti. Bu Open Lab’ler aracılığıyla akıllı şehir, finans, ulaşım, enerji, imalat ve medya sektörlerinde 400’ün üzerinde ortakla inovasyon ve çözüm çalışmaları yapılıyor. Çeşitli büyük işletmeler ve kamu kurumu Huawei’nin OpenLabs tarafından geliştirilen çözümlerini uyguluyor. Örneğin, Huawei, Akıllı Şehir çözümleri geliştirmek için Accenture ile işbirliği yaptı; Huawei ve Altair, araştırma ve geliştirme bölümlerini dijital olarak dönüştürürken otomotiv endüstrisindeki müşterilerini destekleyen bir kurumsal bulut çözümü simülasyonu yaratmak için güçlerini birleştirdiler. Huawei, enerji alanındaki IoT çözümleri için SAP ve Oracle gibi ortaklarıyla yenilikçi çözümler üreterek müşterilerinin güçlü ve düşük maliyetli elektrik şebekeleri kurmalarını da sağladı.

Huawei Platform+ekosistem stratejisi müşteriler ve ortaklarla dijital dönüşümü hızlandırıyor

Global OpenLab Programı, Huawei Kurumsal İş Grubu’nun ‘’Platform+Ekosistem” stratejisi ile paralellik taşıyor. Bu strateji; açık, esnek ve güvenli platformların kurumsal dijital dönüşümü yönlendirmesine olanak tanıyan yenilikçi, farklı ve öncü sektörlere özel çözümler geliştirmek için iş ortakları ve müşterilerle işbirliğine odaklanıyor.

Huawei, endüstriyel işbirlikleri, geliştirici platformlar ve açık-kaynak toplumları açısından ekosistemi genişletmek ve ortak inovasyon uygulamaları yapabilmek amacıyla dijital dönüşümlü bir ekosistemi devreye sokmaya yoğunlaşmıştır. Yu, ayrıca “Geleceğin akıllı toplumlarında karşılaşacağımız zorluklarla tek başına mücadele edilemez, BİT endüstrisi içinde uygun ortaklarla işbirliği yapmaya ihtiyaç vardır. Global OpenLab Programı gibi yaklaşımlar, Huawei’nin akıllı toplumlarda BİT ekosisteminin yaratılması için yapı taşlarını sağlama doğrultusundaki kararlılığını ve stratejik işbirlikleri aracılığıyla yönlendirdiği endüstriyel ve sosyal ilerlemeyi göstermektedir. Global OpenLab Programıyla, endüstrinin inovasyon gücünü artırmak için küresel ve bölgesel iş ortaklarını biraraya getirmeyi ve endüstriyi destekleyerek tüm ekosistem oyuncuları için daha fazla fırsat yaratmayı hedefliyoruz” dedi.

SVP Global Genel Müdürü SAP Cloud Platform, Rolf Schumann, Huawei ile olan işbirliğine ilişkin şunları söyledi: ” SAP ve Huawei, 2012 yılından beri tamamlayıcı yazılım ve donanımımızı temel alan stratejik bir işbirliği içinde hareket ediyor. SAP HANA ortak çözümleri ve pazara giriş (G2M) stratejileri geliştirmek için işbirliği halindeyiz. Huawei, kurumsal pazarı hedef alan, potansiyel müşterilere ve ortaklara entegre BİT platformları sunmak için ortak inovasyon çalışmalarına olanak veren 5 Global OpenLabs’ı kurdu. Bu açık laboratuvarlar sayesinde, endüstri 4.0, Gelişmiş Ölçümleme Altyapısı (AMI), Nesnelerin İnterneti (IoT), Büyük Veri ve İşletmeden İşletmeye (B2B) bulut gibi bir dizi alanda SAP ile Huawei arasndaki işbirliği ivme kazanabilir.’’

Infosys, 2014 yılından bu yana Huawei ile işbirliğine devam ediyor. Infosys Limited, EMEA, Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Bölge Başkanı olan Umashankar Lakshmipathy “Finans, IoT ve bulut veri merkezi ve go to market (G2M) çözümlerinde Huawei ile kapsamlı bir işbirliği yaptık. Huawei’nin Suzhou’daki OpenLab’ı ortaklara, bankacılık ve akıllı stadyum çözümlerinin müşterek yeniliğini sağlayan lider bir ICT platformu sağlıyor. Huawei ile yaptığımız ortak yeniliklerin Huawei’nin OpenLabs’ı aracılığıyla Güney Asya ve Orta Doğu gibi diğer bölgelerde tüm dünyaya yayılmasını umuyoruz “dedi.

Huawei, bulut, iletim hattı ve cihaz işbirliğini destekleyen BIT platformlarının oluşturulması ve simbiyotik hareketli ve sürdürülebilir ekosistemlerin düzenlenmesinde müşterileri ve ortaklarıyla işbirliği yapmaya devam edecek. Yeni BIT çağında dijital dönüşüm zorluklarını çözmek için ve yeni yollar keşfetmek için ortaklarıyla çalışmalarını sürdürecek.