Huawei, bilişim sektöründe AEO sertifikası alan ilk şirket oldu

Bilgi ve iletişim teknolojileri firması Huawei, sahip olduğu Yetkili Ekonomik Operatör Programı (AEO) sertifikasıyla sektöründe bir ilke imza attı.



Bilgi ve iletişim teknolojileri ve telekomünikasyon sektöründe AEO sertifikası alan ilk ve tek şirket olan Huawei, bu sayede Türkiye’nin ticari ilişkilerine katma değer sağlamayı hedefliyorr. Düzenlenen Sertifika töreninde Gümruk ve Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı Fatih Çiftçi sertifikayı Huawei Genel Müdür Yardımcısı Chen Yue’ye teslim etti.

Dünya Gümrük Örgütü Özel Sektör Danışma Grubu’nun (PSCG) bir üyesi olan Huawei, global ve ulusal ticaret gümrük kurallarını da destekliyor. Uluslararası standart ve yaklaşımlar konusunda etkili olan Yetkili Ekonomik Operatör Programı (AEO), tüm ülkelerin ekonomik refahına fayda sağlıyor. Düzenli ve açık rekabet koşulları telekomünikasyon endüstrisinin sürdürülebilir gelişimini desteklemenin yanı sıra; tüketicilerin en son teknolojik gelişmelerden yararlanmasına da katkı sağlıyor. Uluslararası kabul gören standartlar ve ilkeleri benimseyen AEO sertifikası; küreselleşme + yerelleşme, uluslararası değer zinciri oluşturma, ticareti kolaylaştırma ve ticaret mevzuatını uygulama konularında öncelik sağlıyor.

AEO sertifikasıyla kurum düzeyinde en alt düzeyden en üst yönetime kadar farkındalığı artırmayı planlayan Huawei, bilginin güvenliği, kontrolü ve erişilebilirliğine kadar bütün departmanlarla ilgili koordinasyonu sağlayacak. Şirket düzeyinde tedarik zinciri, BT, İK, satın alma, güvenlik, bilgi, belge ve finans yönetimi yönetmelikleriyle acil bir eylem planı gerekliliğini de ön plana çıkaran AEO sertifikası, bu gerekliliklerin yerine gelmesi için çalışan farkındalığını ve şirket kültürünün içselleştirilmesini sağlıyor.

Huawei global merkezi, yurt dışı AEO sertifikası başvurularını desteklemek için Tedarik Zinciri Kalite ve Operasyon Departmanı liderliginde bir proje ekibi kurdu. Huawei’nin faaliyet gösterdiği ülkelerde AEO başvurularına büyük bir destek sağlayan Huawei, Türkiye operasyonu için ülke genel müdürü sponsorluğunda her bir departmanın kilit çalışanlarından oluşan bir AEO proje ekibiyle çalışıyor.