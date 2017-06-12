Huawei Honor 9 tanıtıldı! İşte özellikleri

Huawei’nin bütçe dostu alt markası Honor gerçekleştirdiği özel etkinlikte yeni amiral gemisi Honor 9’u tanıttı.

Tasarım olarak Honor 8’e benzeyen Honor 9, cam metal tasarımıyla kesinlikle dikkat çekici bir görünüşe sahip. Honor 9’da Huawei P10’da olduğu gibi parmak izi okuyucusu cihazın ön tarafında bulunuyor.

Ekran olarak yeni Honor 9, yüksek çözünürlüklü ekran bekleyenleri maalesef hayal kırıklığına uğratarak 5.15 inçlik Full HD LCD ekran kullanıyor. Kamera olarak cihazın arkasında 20 MP ve 12 MP’lik iki adet kamera bulunuyor. Ayrıca selfie çekmeyi sevenler için bir de 8 MP’lik ön kamera bulunuyor.

Donanım olarak Honor 9, Huawei P10 ve Honor 8 Pro’da kullanılan Kirin 960 işlemcisi kulalnıyor. Honor 9’da 3 farklı donanım opsiyonu bulunuyor. 4 GB ve 6 GB RAM ile 64 GB dahili bellek seçeneklerinin yanında 6 GB RAM ve 128 GB dahili bellek seçeneği de tüketicilerin tercihine sunuluyor. Honor 9’da 3200 mAh gücünde bir batarya bulunuyor. Cihazda ayrıca hızlı şarj desteği de mevcut. İşletim sistemi olarak EMUI 5.1 arayüzü ile Android 7.0 çalışıyor.

Modellere göre 323, 398 ve 441 dolar seçenekleriyle satışa sunulacak Honor 9’un ülkemize ne zaman geleceği ve fiyatı hakkında şimdilik bir bilgi bulunmuyor.