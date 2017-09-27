Huawei, KOBİ’lerin teknoloji farkındalığını artırıyor

Huawei, KOBİ’lerin teknolojik gelişmelere adaptasyonunu sağlamak ve 4.5G, 5G gibi teknolojilere yönelik farkındalığı artırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Telekom operatörleri ile birlikte Kablosuz Ağlar departmanı öncülüğünde Ar-Ge merkezinde 4.5G Altyapı çalışmalarında etkin rol alan KOBİ’leri ağırlayan Huawei, yenilikçi kablosuz ağ çözümlerini ve yeni 5G servislerini tanıtmak için eğitim düzenledi.

Türkiye’nin önde gelen 10 teknoloji firmasının katıldığı eğitimler, global kablosuz ağ sektörüne ürün veya hizmetler için yenilikçi ve ortak fikirlerin değerlendirilmesine aracılık ederken KOBİ’lerin iş potansiyelini artırmasına yönelik ipuçları verdi. Eğitimlerde; kablosuz ağ gelişimi, Huawei kablosuz ekipmanları, Massive MIMo konsepti, IOT konsepti ve 5G’ye geçiş başlıklarında çeşitli konular değerlendirildi. Eğitmenler arasında Emre Günaydın, Mehmet Dengiz, Erman Çatı, Teoman Mert, Harun Tek, Sacit Elmas ve Ahmet Meriç Özcan gibi isimler yer aldı.