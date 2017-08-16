Huawei Mate 10 hangi özelliklerle geliyor?

Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei’nin Eylül veya Ekim ayında tanıtacağı Mate 10’un görüntüleri Weibo’da yayınlandı.

Huawei, geçtiğimiz sene piyasaya sürdüğü Mate 9’un ardından daha güçlü bir akıllı telefon ile bekleyenlerin karşısına çıkmak istiyor. Çoğu amiral gemisi cihazda kullanılan Snapdragon 835 işlemcisiyle gelmesi beklenen Mate 10’un en az 6 GB RAM, 64 GB dahili hafıza ve 256 GB’a kadar MicroSD kart desteği özelliklerini de barındırması bekleniyor.

Tasarım olarak 6.1 inçlik QHD çözünürlüğünde gelmesi beklenen Mate 10’un inç başına 486 piksel düşmesi bekleniyor. Kamera özelliklerine bakıldığında Huawei Mate 10’un Leica marka çift arka kamera ile geleceğine kesin gözüyle bakılıyor. Yazılım olarak ise Huawei Mate 10’da Android 7.0 işletim sistemi ve EMUI kullanıcı arayüzü ile gelmesi öngörülüyor.

Batarya olarak 4.000 mAh yada daha güçlü bir batarya ile gelmesi beklenen Mate 10’un USB-Type C girişi ile hızlı şarj desteği vermesi bekleniyor. Huwaei’nin önümüzdeki aylarda lansmanını yapacağı Mate 10’un 1.000 dolardan daha yüksek bir fiyatla satışa sunulacağı düşünülüyor.