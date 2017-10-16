 Huawei Mate 10 ve Huawei Mate 10 Pro tanıtıldı

Huawei, Almanya’nın Münih kentinde gerçekleştirdiği etkinlikte Huawei Mate 10, 10 Pro ve 10 Porsche Edition cihazlarını tanıttı. İşte cihazlarla ilgili tüm detaylar..

Huawei Mate 10 ve Mate 10 Pro, Huawei’nin ilk yapay zeka mobil bilgi işlem platformu olan Kirin 970 ilegeliyor. Huawei Mate 10 ve Huawei Mate 10 Pro, yapay zeka tabanlı işlemcisi sayesinde derinlemesine anlama ve makinesel öğrenme özelliği sunuyor. Huawei Mate 10, Huawei Mate 10 Pro ve Porsche Edition Mate 10, Kirin 970 yongaseti ve EMUI 8.0 yenilikçi donanımını birleştiren yapay zeka cihazları olarak öne çıkıyor.

Mobil yapay zeka bilişim mimarisi

Huawei Mate 10 ve Huawei Mate 10 Pro, yeni Kirin 970 işlemcisi tarafından desteklenen daha hızlı ve kişiselleştirilmiş bir mobil deneyim yaşatarak yapay zeka gelişimleri sunan ilk cihazlar olma özelliği taşıyor.

Huawei Kirin 970, gelişmiş bir TSMC 10nm işlemiyle üretildi ve sekiz çekirdekli ARM Cortex CPU, piyasaya ilk kez giren Mali G72 12 çekirdekli GPU ve özel olarak bir mobil cihaz için tasarlanmış ilk NPU’ya sahip. Ayrıca Kirin 970’de yapay zeka destekli akıllı fotoğrafçılık için yeni ikili bir İSS bulunuyor.

Özelleştirilmiş NPU, Huawei’nin yenilikçi HiAI mobil bilgi işlem mimarisi ile beraber Kirin 970’in yapay zeka ile ilgili işlemlerde %20 daha iyi performans ve %50 daha fazla enerji verimliliği sağlıyor. Huawei Mate 10 serisi, çift 4G SIM desteğine ve çift VoLTE bağlantılarına sahip süper hızlı LTE bağlantısını ve indirme hızlarını destekleyen dünyanın en hızlı akıllı telefonu olma özellliği taşıyor.

Yeni Huawei Mate Serisi, bireysel ve toplu zekayı birleştirerek yapay zeka destekli gerçek zamanlı mekan, nesne tanıma ve hızlandırılmış çeviri de dahil olmak üzere kullanıcılara gerçek zamanlı tepkiler veriyor. Kirin 970, kullanıcıların, Huawei’nin işleme yeteneklerinin tüm değer zincirine yayılımını sağlayan yeni ve yaratıcı yapay zeka uygulamaları geliştirmesi için açık bir mobil yapay zeka bilişim platformu sağlıyor.



Yepyeni bir Huawei FullView Ekran ile Huawei Mate 10, canlı renkleri destekleyen HDR10, ince çerçevesi, 16:9 görüntüsü ile 5.9-inç’lik bir ekrana sahip. 6-inç HUAWEI Mate 10 Pro, 18:9 OLED ekran, yüksek ekran-gövde oranı ve dinamik video izleme için HDR10 özelliklerini barındırıyor.

Bu ikonik cihazların, ergonomik bir tutuş için dört kenarında güzel ve simetrik bir biçimde kavis verilmiş bir 3D Cam Gövdesi bulunuyor. Cihazların arkasında Yeni Leica Çift Kamerayı vurgulamak için yansıtıcı bir bant tasarımı bulunmaktadır. HUAWEI Mate 10 Pro ayrıca IP67 su ve toza dayanıklı.

Yeni Leica çift kamera ve yapay zeka destekli pil

Huawei, HUAWEI Mate 10 ve HUAWEI Mate 10 Pro’nun çift lenslerini üretmek için Leica ile işbirliğine devam etti.. 12-megapiksel RGB + 20-megapiksel tek renkli sensörleri, dünyanın en büyük çift f/1.6 diyaframını, yapay zeka destekli Bokeh Efekti ve yapay zeka destekli Dijital Zoom’unu ve Optik Görüntü Sabitleyici Sistemini (OIS) biraraya getirdi. Nesneye ve ortama göre otomatik olarak kamera ayarlarını seçenyapay zeka destekli yeni Gerçek Zamanlı Ortam (Mekan) ve Nesne Tanıma özelliği ve daha net portreler ve daha keskin hatlı fotoğraflar çekmek için yapay zeka Hareket Algılamalı gelişmiş bir yapay zeka destekli Dijital Zoom fonksiyonuna sahip.

Huawei Mate 10 ve Huawei Mate 10 Pro, kullanıcı davranışlarını algılayan ve pil ömrünü en üst düzeye çıkarmak için kaynakları akıllıca bölüştüren akıllı pil yönetim sistemi özelliğine sahip 4.000 mAh yüksek yoğunluklu bir pille birlikte sunuluyor. Pil, 4.5V/ 5A düşük voltajlı hızlı şarjı destekliyor ve cihazdaki güç seviyesinin 1’den 20’ye 10 dakikada, 1’den 58’e ise 30 dakikada çıkmasını sağlıyor. Buna ek olarak, uçtan uca güvenli bir şarj olanağı sunan Huawei’nin süper şarj teknolojisi, dünyanın ilk TÜV Hızlı Şarj Güvenlik Sertifikasına sahip.

HUAWEI Mate 10 ve HUAWEI Mate 10 Pro, Huawei’nin Android 8.0 ile çalışan tamamen yeni EMUI 8.0 ile piyasaya çıktı. Özellikler arasında, Kirin 970’in tüm imkanlarından yararlanan bir yapay zeka motoru; daha kolay bir iletişim deneyimi sunmak için daha hızlı ve daha doğru interaktif bir çeviri yapmak amacıyla yapay zeka tarafından hızlandırılmış bir çevirici, Huawei Mate serisini daha büyük ekrana bağlamak için kolay projeksiyon özelliği ve tam bir masaüstü deneyimini destekleme – bir PC’de olduğu gibi akıllı telefon ekranını genişletmek ya da yansıtma bulunuyor.