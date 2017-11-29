Huawei Mate 10 Pro ve Mate 10 Lite Türkiye’de satışa çıktı!

Huawei, yeni Mate 10 serisi ürünlerini Türkiye’de satış çıkardı. Yapay zeka tabanlı işlemci barındıran ilk telefon olma özelliğine sahip Huawei Mate 10 Pro ve Huawei’nin ilk dört kameralı üyesi olan Huawei Mate 10 lite modellerinden oluşan seri ile Huawei, kullanıcılarına mükemmel bir deneyim yaşatmayı planlıyor.

Huawei Mate 10 Pro’nun satış fiyatı 4.399TL olarak duyurulurken, serinin diğer üyesi Huawei Mate 10 Lite 2.199 TL fiyatıyla Türkiye’de satışa sunuldu.

Kirin 970 işlemcisini EMUI 8.0 yenilikçi arayüzü ile birleştiren Huawei Mate 10 Pro, üstün yapay zeka teknolojisiyle dikkat çekiyor. Davranışlardan öğrenen yapay zeka teknolojisiyle kullanıcılarının hayatını kolaylaştıran Mate 10 Pro, Midnight Blue ve Mocha Brown renk seçenekleriyle Aralık ayının ilk haftasından itibaren kullanıcılarıyla buluşuyor. Yüksek kaliteli fotoğraf deneyimini yeniden tanımlayan Mate 10 lite ise, 20 Kasım’da Türkiye pazarında 2.199 TL’den satışa sunuldu.

Yüzde 20 daha iyi performans ve yüzde 50 daha fazla enerji verimliliği

Yapay zeka gelişimleri sunan ilk cihaz olma özelliği taşıyan Mate 10 Pro, yeni Kirin 970 işlemcisiyle daha hızlı ve kişiselleştirilmiş bir mobil deneyim yaşatıyor. gelişmiş bir TSMC 10nm işlemiyle üretilen Huawei Kirin 970, içerisinde sekiz çekirdekli ARM Cortex CPU, piyasaya ilk kez giren Mali G72 12 çekirdekli GPU ve özel olarak bir mobil cihaz için tasarlanmış ilk NPU ile geliyor. Kirin 970’in yapay zeka ile ilgili işlemlerden yüzde 20 daha iyi performans ve yüzde 50 daha fazla enerji verimliliği elde edebilmesini sağlayan özelleştirilmiş NPU, Huawei’nin yenilikçi yapay zeka işlemcisi ile destekleniyor. Huawei Mate 10 serisi, çift 4G SIM desteğine ve çift VoLTE bağlantılarına sahip süper hızlı LTE bağlantısını ve indirme hızlarını destekleyen dünyanın en hızlı akıllı telefonu olma özellliği taşıyor. Kullanıcıların, Huawei’nin işleme yeteneklerinin tüm değer zincirine yayılımını sağlayan yeni ve yaratıcı yapay zeka uygulamaları geliştirmesi için açık bir mobil yapay zeka bilişim platformu olan Kirin 970, bireysel ve toplu zekayı birleştirerek yapay zeka destekli gerçek zamanlı mekan tanıma, nesne tanıma ve hızlandırılmış çeviri de dahil olmak üzere kullanıcılara gerçek zamanlı tepkiler veriyor.

Benzersiz ekran ve fotoğraf kalitesi deneyimi

18:9 OLED ekrana sahip olan Mate 10 Pro, HDR10 özelliği sayesinde canlı ve keskin renkler sunabiliyor. Leica işbirliği ile geliştirilen çift kameraya sahip olan Mate 10 Pro, 12 MP RGB + 20 MP tek renkli sensörleri, dünyanın en büyük çift f/1.6 diyaframını, yapay zeka destekli Bokeh Efekti ve yapay zeka destekli Dijital Zoom‘unu ve Optik Görüntü Sabitleyici Sistemini (OIS) biraraya getiriyor. Nesneye ve ortama göre otomatik olarak kamera ayarlarını seçen yapay zeka destekli yeni Gerçek Zamanlı Ortam (Mekan) ve Nesne Tanıma özelliği bulunan Mate 10 Pro, daha net portreler ve daha keskin hatlı fotoğraflar çekmek için hareket algılamalı gelişmiş bir yapay zeka destekli dijital zoom fonksiyonuna sahip. 4.000 mAh yüksek yoğunluklu bir pille birlikte gelen Mate 10 Pro, kullanıcı davranışlarını algılayan ve pil ömrünü en üst düzeye çıkarmak için kaynakları akıllıca bölüştüren akıllı pil yönetim sistemi özelliği ile birlikte geliyor. Pil, 4.5V/ 5A düşük voltajlı hızlı şarjı destekliyor ve cihazdaki güç seviyesinin 1’den 20’ye 10 dakikada, 1’den 58’e ise 30 dakikada çıkmasını sağlıyor. Buna ek olarak, uçtan uca güvenli bir şarj olanağı sunan Huawei’nin süper şarj teknolojisi, dünyanın ilk TÜV Hızlı Şarj Güvenlik Sertifikasına sahip. Ayrıca Huawei Mate 10 Pro IP67 su ve toza dayanıklı.

Fotoğrafçılık deneyimini uçlarda yaşayın

Yüksek ekran-gövde oranı sunan Huawei Mate 10 Lite, FullView ekran teknolojisine sahip ilk cihaz olma özelliği taşıyor. Akıllı telefon kullanıcılarının daha canlı ve daha sanatsal selfie fotoğraflar elde edebilmelerini sağlayan Mate 10 Lite, 18:9 görüntü oranı ile net ve parlak fotoğraflar elde edilmesini sağlıyor. Olağanüstü fotoğraf deneyimi Bokeh efekti ile taçlandıran Mate 10 Lite, f/2.0 diyafram aralığı sayesinde mükemmel selfie fotoğrafları çekebilmeye imkan tanıyor. Portre fotoğrafçılığının üst seviyelere taşınmasını sağlayan ürün, Selfie Toning Flash (Özçekim Tonlama Flaşı) özelliği ile rakiplerinden farklılaşıyor. 16nm’lik 8 çekirdekli Kirin 659 chipseti ve 2,36 GHz hızlıyla yüksek performans sunan Mate 10 Lite, 4 GB RAM ve 64 GB ROM özelliklerini içerisinde barındırıyor. Android 7 tabanlı EMUI 5.1 işletim sistemi ile çalışan Mate 10 Lite, fotoğraf ve videoların sorunsuz olarak işlenmesini sağlıyor. 3,340 mAh’lık bataryaya sahip olan Mate 10 Lite, dijital dünya ile daha uzun süre bağlantı kurulmasına olanak tanıyor.