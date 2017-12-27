Huawei Mate 10 Pro yılın en beğenilen akıllı telefonu seçildi

Huawei’nin amiral gemisi, dünyanın en saygın iş dergisinde yayınlanan karşılaştırmalı akıllı telefon testinde rakiplerini geride bıraktı.

Yapay zeka olanaklarını geniş tüketici kitlesine ulaştıran ve büyük bir atılımı simgeleyen Huawei’nin en yeni amiral gemisi akıllı telefonu Mate 10 Pro, ünlü Amerikan iş dergisi Forbes yazarı tarafından “2017 Yılının En Beğenilen Akıllı Telefonu” olarak değerlendirildi.

Android’deki en güçlü yonga seti

Forbes Dergisi’nde, Huawei tarafından tasarlanan Kirin 970 yonga setinin sağladığı mutlak bilgi işlem gücü nedeniyle Huawei Mate 10 Pro övülüyor ve “Android’deki en güçlü yonga seti” olarak tanımlanıyor. Dahili AI bilgi işlemli yeni amiral gemisi işlemci birimi olan Kirin 970, dört çekirdekli bir Cortex A-73 CPU kümesine göre 25 kata kadar daha fazla performans sunan özel bir sinir ağı işlem birimine sahip.

Dünya nüfusunun yüzde 60’ından fazlası akıllı telefon sahibi olacak

Huawei Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu Ülke Müdürü Seth Wang, “Bu seçim Huawei için çok özel bir zamana denk düşüyor. Akıllı telefon devriminin eşiğindeyiz. IDC araştırma şirketine göre, 2016’da dünyada satılan her kişisel bilgisayara karşılık 5,6 adet akıllı telefon satıldı. 2021 yılı itibarıyla dünya nüfusunun yüzde 60’ından fazlası akıllı telefon sahibi olacak. Pazar daha da genişliyor ve derinleşiyor. Bu nedenle bu tür değerlendirmeler bizim için çok önemlidir ve mümkün olan en iyi ürünü sunma çabalarımızı sürdürmemizde bizi motive ediyor.” dedi.

Sıra dışı pil ömrü ve kamera

Forbes Dergisi’nde Mate 10 Pro’nun güçlü yonga setinin yanı sıra tüm rakip cihazlardan daha iyi olan sıra dışı pil ömrü ve kamerasından övgüyle söz ediliyor. Ayrıca Huawei Mate 10 Pro’daki çeşitli çekim modlarının yanı sıra EMUI ara yüzü de beğeni alıyor. Çeşitli üreticilerin en yeni amiral gemilerinin değerlendirildiği makalede Mate 10 Pro, rakiplerini geride bıraktı.