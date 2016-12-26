Huawei Mate 9 Türkiye’de satışa çıktı

Huawei’nin yeni akıllı telefonu Mate 9, Türkiye’de satılmaya başladı. Mate 9 geliştirilmiş şarj teknolojisi ile yeni bir kullanıcı deneyimi sunuyor.



Huawei Mate 9’un temel özellikleri;

* Kirin 960 yonga seti

* Sezgisel bir kullanıcı arayüzü EMUI 5.0

* 20 dk.’lık şarjla tüm gün kullanıma imkan veren şarj teknolojisi

* Hibrit zoom, 12 megapiksel RGP sensörü ve megapiksel monokrom sensör özellikleri olan ikinci kuşak iki lensli Leica kamera

Güvenli ve daha hızlı şarj olan pil ile dikkat çekiyor. Huawei Mate 9, tamamen yeni Süperşarj teknolojisi ile 4000 mAh yüksek yoğunluklu pili birleştirdi. Huawei, gelişmiş güç tasarrufu teknolojisi ile 2 günden fazla kesintisiz kullanım olanağı veren bir pil ömrü artışı sağlıyor. Bu aynı zamanda CDMA arama zamanında 40 oranında artış ve oyun zamanında da 20 oranında artışı içeriyor. 5A hızlı şarjı destekleyen Süperşarj teknolojisi ile önceki modellere göre yüzde 50 oranında artış sağlıyor. Ayrıca pilin ömrünü uzatan süper güvenli 5-gate’in de olduğu güvenlik standartları sunuluyor.

Huawei Mate 9 tavsiye edilen perakende satış fiyatı; 2.999 TL.