Huawei OpenLab Türkiye faaliyetlerine başladı

Huawei, OpenLab Türkiye’nin faaliyete başladığını BTK ve 12 ayrı şirketin temsilcilerinin katıldığı bir törenle kamuoyuna açıkladı. OpenLab Türkiye, Huawei’nin Küresel OpenLab programının önemli bir parçasını oluşturuyor.

OpenLab Türkiye, IoT, video (VR/AR), kamu güvenliği, akıllı şehir, akıllı ev vb.ler için yenilikçi çözümler sunmayı taahhüt ediyor. OpenLab Türkiye, ASAY Enerji, Quectel Türkiye, SadeLabs, Verisun ve 20’den fazla diğer yerel ortakla birlikte çalışacak. OpenLab Türkiye’de Nesnelerin İnterneti (IoT) sanayi güçbirliği ve video güçbirliği oluşturuldu.

Türkiye’de endüstrinin sayısal dönüşümünü hızlandırmak için bir platform ve ekosistem sunan OpenLab Türkiye, yerel bir dijital ekosistemin geliştirilmesinde işbirliğinin önemini tartışmak için dünyanın dört bir yanından ortakları ve müşterileri bir araya getiriyor.

Huawei Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Zeng Jianguo, açılış töreninde yaptığı konuşmada “Dijital dönüşüm, her endüstride karmaşaya neden oluyor. Huawei, dünya genelinde OpenLabs’ı ‘platform + ekosistem’ temasıyla kurdu. Dijital dönüşümü ve ekosistem gelişimini teşvik etmek için ekosistemi tümüyle destekleyen OpenLab; açık, esnek ve güvenli bir platform aracılığıyla müşteri odaklı, yenilikçi endüstri çözümleri oluşturuyor. Huawei, bölgedeki ICT endüstrisinin istikrarlı büyümesini olanaklı kılmak, mükemmelliği sağlamak ve rekabet gücünü artırmak için Türkiye’deki devlet kurumları ve işletmelerin yeni ICT teknolojisi ve uygulamalarından yararlanmalarına yardımcı olmayı taahhüt ediyor” diye konuştu.

Yerel pazar talepleri, yetenekleri ve teknolojileri üzerine kurulan Huawei OpenLab Türkiye, ve Orta Asya’daki işletmeler, hizmetler, ortaklar ve müşteriler arasındaki işbirliğine odaklanacak.