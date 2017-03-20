Huawei P10 kamerası en iyi kameralardan biri seçildi

Huawei P10 kamerası en iyi kameralardan biri seçildi
, 20 Mart 2017

Akıllı telefon kameralarını detaylı olarak test eden ve bu konuda saygın bir mecra olan DxOMark, fotoğraf meraklıları için test ettiği Huawei P10’u en iyi akıllı telefon kameralarından biri olarak seçti.

Zayıf ışıkta dahi doğru renk dengesi sunarak, her koşulda iyi pozlar yakalayan P10, fotoğraf çekim kalitesi değerlendirmesinde 88 puan aldı. Video meraklıları için yüksek çözünürlük sunan Huawei P10, hareketli görüntü yakalama özelliği, doğru beyaz dengesi kullanımı ve otomatik netleme performansı ile video çekim performansında ise 84 puan aldı.

HUAWEI P10, hem yazılım hem de donanımdaki yenilikleri, performans, pil ömrü, fotoğraf ve pek çok alanda devrim yaratan özellikleriyle Android akıllı telefonlar için yeni bir standart oluşturdu. Huawei’nin Leica ile ortaklığı, HUAWEI P10’u, son nesil Kirin 960 yonga setinin desteklediği, akıllı hassas tanıma için telefon fotoğrafçılığını yeniden tanımlayan çift lensli kamera ile donattı. Mükemmel özçekimler için 3D yüz tanınması, nesnenin belirgin bir yerine odaklanırken resmin bütününde görüntü netliğinin bozulmaması amacıyla Hibrid Zum özellikleri sunuyor. Ayrıca, Huawei, kullanıcılarına en son moda renkler ile buluşturmak için P10’u, renk dünyasının lider isimlerinden Pantone Colour Institute ile işbirliği yaparak özel renk tasarımlarıyle piyasaya çıkardı.

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Tags: akıllı telefon, Huawei P10, kamera

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