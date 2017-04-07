Huawei P10, ön satışa çıktı!

Huawei P10, ön satışa çıktı!
, 7 Nisan 2017

Huawei’nin Leica işbirliği ile geliştirdiği Portre Fotoğraf çekme özelliğine sahip son amiral gemisi Huawei P10’un Türkiye piyasasına girişi ön satış ile başladı.

Perakende satış fiyatı 3.599 TL. olan Huawei P10, göz alıcı Mistik Gri ve Grafit Siyah renkleriyle ön satışa sunuldu. 14 Nisan’a kadar sürecek olan ön satış süresince Huawei, kullanıcılarına giyilebilir teknoloji deneyimi sunma ayrıcalığıyla, 1.699 TL. değerindeki yeni nesil akıllı saati Huawei Watch 2 ile Leica Akademie İstanbul’da “Mobil Fotoğrafçılık Eğitimi” hediye ediyor. Bu süre içerisinde P10 ve Watch 2 cihazlarını deneyimlemek isteyen tüketiciler Bomontiada’da bulunan Leica Store İstanbul’da bu fırsatı yakalayabilecekler.

Ön satış ile Huawei P10 satın alan kullanıcılar Mayıs ayı itibari ile Leica Akademie İstanbul’da “Mobil Fotoğrafçılık Eğitimi” için hak kazanabilecekler.

Huawei P10 Anlaşmalı Ön Satış Kanalları:
gittigidiyor.com, hepsiburada.com, Leica Store İstanbul, Media Markt, N11.com, TeknoSa, Turk Telekom, Vatan ve Vodafone

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Tags: Huawei P10, ön satış

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