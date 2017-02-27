Huawei P10 ve P10 Plus tanıtıldı! İşte özellikleri

Huawei , Barselona’da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi’nde yeni amiral gemisi modelleri Huawei P10 ve Huawei P10 Plus’ı tanıttı.

Akıllı telefonlarda ilk kez, P10 ve P10 Plus’da Leica çift arka kameraya ek olarak Leica ön kamera bulunuyor. Modern sanatsal portrelerde Leica görüntü tarzını yaratabilmek için dünyanın en son gelişmiş fotoğrafçılık teknolojisinden yararlanan Huawei P10 ve P10 Plus, sanatsal bir stüdyonun tüm gereçlerini cebinize sığdırıyor. Stüdyo tarzı ışıklandırma ve 3D yüz tanıma teknolojisi ile, fotoğraflarda her ortamda iyi bir sonuç elde etme imkanı sunuyor.

Cihazlar, Pantone Color Institute ile ortak olarak yaratılan ve özel olarak seçilen iki ayrı Pantone rengiyle piyasaya çıktı. PANTONE 2017 resmi rengi olan PANTONE Greenery (Yeşillik) ve Huawei’nin Dazzling Blue (Göz kamaştırıcı mavi) olarak piyasaya sunduğu gölgeli derin mavi modelleri, Huawei’nin üstün teknolojik özellikler yanı sıra stile verdiği önemi de gösteriyor.

Huawei’nin endüstri tasarımındaki gelişmiş uzmanlığı ve metal işçiliğindeki öncü rolüyle Pantone Color Institute’ün kanaat önderliği ve yönlendiriciliğinin bileşimi, Huawei P10 ve P10 Plus kullanıcılarının kişiliğini yansıtıyor. Huawei ve Pantone Color Institute’ün özenli işçilik ve karşılıklı işbirliği sonucu her iki renk de HUAWEI P10 ve P10 Plus’ ın yüzey ve dokusu için özel olarak geliştirildi. ‘’Greenery’’, kum püskürtme yöntemiyle üretilmiş kusursuz ve şık bir kasayla piyasaya çıkarken ‘’Dazzling Blue’’ modelindeki hiper elmas kesim kasalarda parıltı efekti göze çarpıyor. Bu özgün renkleri tamamlayıcı olarak HUAWEI P10 and P10 Plus’ın ayrıca Ceramic White, Dazzling Gold, Prestige Gold, Graphite Black, Rose Gold ve Mystic Silver olmak üzere çarpıcı renk seçenekleri de bulunuyor.

Huawei P serisinin en yeni üyeleri olan Huawei P10 ve P10 Plus, yuvarlak kıvrımlarıyla çok ince ve minimalistik bir yapıya sahip. Yüksek kalite tasarım, cihazı aldığınız ilk günkü gibi hızlı kalan Huawei’ye özgü hızlı şarj özelliği olan Süper Şarj teknolojisi ve üstün bağlantı özelliği de dahil olmak üzere yüksek performans fonksiyonları arttırıldı.

Huawei, HUAWEI P10 ve P10 Plus, aksesuar seçkisine yeni bir estetik kazandırmak için Çinli moda markası Ricostru ile de ortaklık kurdu. Koleksiyonun içinde, yeni cihazlarla mükemmel uyum sağlayan küçük akıllı telefon çantası da bulunuyor. Küçük ve şık bu çanta, retro ve oryantal unsurları, dokuma tarzı ve heykelimsi bir mimari estetikle birleştiriyor. Yeni Huawei akıllı telefonunuzun asla şarjsız kalmaması için, Ricostru tarafından tasarlanan, şık örgülü bilezik, bir cep telefonu şarj kablosuna dönüşüyor.

Huawei P10 temel portre özellikleri:

3D Yüz Tanıma: Mükemmel özçekimlerde hassas tanıma için 190’dan fazla ayrıntılı tanımlama bileşenini içeren yepyeni bir akıllı yüz tanıma sistemi.

Leica Çift Kameralı 2.0: P10’un Leica Çift Kameralı 2.0’da bulunan 12MP RGB + 20MP monokrom sensör ile ayrıntılı yüz hatları elde edersiniz. 2.0 Pro Edition’da SUMMILUX-H Leica mercekler ve daha geniş F/1.8 diyafram açıklığıyla düşük ışıkta daha fazla ışık elde edersiniz.

Hibrid Zum: Nesnenin belirgin bir yerine odaklanırken resmin bütününde görüntü netliğinin bozulmaması ek bir özellik olarak sunuluyor.

İliştirilmiş ISP: Yüz hatlarındaki ve alan derinliğindeki değişimleri eş zamanlı olarak izleme olanağı veren ISP iliştirilmiş Kirin 960.

Stüdyo benzeri portre geliştiricileri: HUAWEI P10 ve P10 Plus’ daki sanatsal görüntüleme algoritması, çeşitli yüz şekilleri ve cilt renkleri üzerine yoğun araştırmalara dayanıyor. Her bir yüz hattının konumunu ve cilt türünün benzersizliğini algılayan portre geliştirmeleri, özelleştirilmiş ve daha doğal bir şekilde uygulanabilir.

Dinamik Işıklandırma: Huawei P10 ve P10+’da bulunan otomatik algılama algoritması, atmosferdeki ışık değişimlerini izleyerek çekim için AWB, deklanşör, hız ve daha fazla gerekli bileşenleri otomatik olarak düzenliyor.

Ön kamera sensörü: Tamamen yeni ön kamera sensörü ile daha fazla ışık alarak düşük ışık koşullarında fotoğraf kalitesini artırıyor.

HUAWEI P10 ve P10 Plus, Mart ayından itibaren Avrupa ve Çin’de ve Nisan ayı içerisinde Asya, Latin Amerika, Güney Afrika ve Rusya’da satışa çıkacak.